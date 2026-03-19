時代劇専門チャンネルと日本映画専門チャンネルは共同で、俳優・佐藤流司の冠番組を2本放送するなど特集を展開。仲間とのプライベートトークと、証言VTRで人物像を浮かび上がらせるドキュメントによって、その魅力に迫る。

佐藤は、舞台を主軸に、2.5次元作品からオリジナルミュージカル、さらには映像分野へと活躍の幅を広げ、昨年、俳優デビュー15周年という節目を迎えた。今回の特集は、時代劇専門チャンネルで放送される『三屋清左衛門残日録 永遠(とわ)の絆』(3月22日13:00～、4月12日19:00～)に結城友助役で出演することを記念して編成される。

時代劇専門チャンネルでは、『居酒屋 流司～今夜は帰さない!～』(3月28日21:00～、4月5日23:00～)を放送。佐藤が1日限りの「居酒屋 流司」を開店し、佐藤と気心知れた石川凌雅、うえきやサトシ、北園涼、高橋健介、鳥越裕貴という俳優仲間たちを迎える。出会いや思い出、意外な一面などをお酒とともに語り合う、プライベートな時間をのぞき見できる番組だ。

日本映画専門チャンネルでは、『舞台裏のウラ～佐藤流司という漢～』(3月30日20:00～、4月8日10:45～)を放送する。佐藤をよく知る者たちにインタビューを敢行し、佐藤自身がその証言VTRを鑑賞。現場での素顔から脚本・演出家としての姿まで、「本人も気付いていない佐藤流司」を浮かび上がらせていく。

ほかにも、佐藤が出演した作品が登場。時代劇専門チャンネルでは、舞台『応天の門』(3月21日21:00～、4月5日24:00～)をテレビ初放送。日本映画専門チャンネルでは、音楽劇「Rock Opera『R＆J』」 (3月30日21:00～、4月8日8:00～)を放送する。