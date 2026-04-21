松本幸四郎主演で映像化が続く時代劇専門チャンネルの『鬼平犯科帳』シリーズが、新たな盛り上がりを見せる。最新作として、市川染五郎主演の第8弾「本所の銕」と、松本幸四郎主演の第9弾「密告」が発表。5月26日・27日には東京・浅草公会堂で2夜連続のファンイベント、7月10日からはTOHOシネマズ日比谷ほかで2作をまとめた劇場上映も決定した。

原作は、池波正太郎による累計発行部数3,000万部超の人気時代小説『鬼平犯科帳』。今回発表された2作は連なる物語として構成されており、「本所の銕」は原作の「密告」で描かれる若き日の平蔵・長谷川銕三郎時代に着想を得たオリジナルストーリーだ。「密告」へとつながる前日譚として、市川染五郎が銕三郎役で主演を務める。

一方の「密告」では、松本幸四郎演じる長谷川平蔵が、自らの過去と向き合う姿を描く。火付盗賊改方に届いた密告状をきっかけに、盗賊・伏屋の紋蔵が一味ごと一網打尽となるが、取り調べの中で紋蔵は「自分は平蔵の息子だ」と言い放つ。京から戻った平蔵は、紋蔵がかつて温情をかけた町娘・お百の息子であることに気付き、密告状の主にも思いを巡らせていく。

キャストでは、2つの物語の鍵を握る御家人・横山小平次と盗賊・伏屋の紋蔵の一人二役を駒木根葵汰が担当。お百役を山田真歩が務めるほか、「本所の銕」では銕三郎の父・宣雄を松尾貴史、継母・波津を黒沢あすかが演じる。さらに、中島瑠菜が若き日のおまさ役で続投し、山口馬木也も平蔵の親友・岸井左馬之助役で両作に出演する。

幸四郎は「『本所の銕』、『密告』堂々たる傑作です」と作品に自信を見せ、「銕三郎役の染五郎、若き日のおまさ役の中島瑠菜さん、若き日の左馬之助役の阿佐辰美さん、3人の大きな成長に熱い涙がこぼれ、『密告』では、左馬之助役の山口馬木也さんとの言葉のいらない絆と信頼を感じ、お百の山田真歩さん、小平次と紋蔵の二役を演じた駒木根葵汰さんの血のにじむ生き様に引き込まれました」とコメント。「ぜひとも皆様にご覧いただくことを願っております」と呼びかけた。

染五郎は「銕三郎として再び『鬼平犯科帳』に戻ってくることができ、心からうれしく思います。1年ぶりの松竹撮影所での撮影。銕三郎の性根はそのままに、“進化”させることを心がけました」と、今作にかける思いを表明。これまでドラマシリーズと劇場版、ラジオドラマと歌舞伎版でそれぞれ1回ずつ演じてきた銕三郎役の集大成と捉え、「彼の熱さと鋭さ、器の大きさをより深めて挑みました。もちろん、今回も日焼けサロンで肌を焼いて。父が演じる“漢・鬼平”になっていくまでのグラデーションを感じていただければ幸いです」と見どころを明かす。

そして駒木根は「銕三郎、そして平蔵と対峙(たいじ)したあの圧力は今でも鮮明に覚えています。生きるか死ぬかの時代で2つの人生を覗かせてもらい、贅沢な時間でした」と振り返り、「2人の生き様を1人でも多くの方に届くことを願っております」と語っている。

ファンイベント「第2回『鬼平犯科帳祭』」は、1日目が「鬼銕、浅草に見参!」、2日目が「鬼騒ぎ!火付盗賊改方の宴」と題して開催。最新作の完成披露に加え、出演者によるアフタートーク番組の公開収録、会場限定展示、グッズ販売なども予定されている。チケットは4月25日12時からイープラスで販売される。