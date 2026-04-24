俳優・歌手の植草克秀が、25日に放送されるBS日テレの番組『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』(毎週土曜21:00～)に出演。芸能界入りは自ら応募せず、合格後も入所を断り続けていたという意外な過去や、東山紀之との初対面、錦織一清との衝撃の出会いを回想する。

植草克秀

1985年、錦織一清、東山紀之とともに少年隊としてデビューし、「仮面舞踏会」で音楽界に鮮烈なインパクトを与えた植草。番組では、芸能界屈指の車好きとして知られる植草の“愛車遍歴”をたどりながら、その人生にも迫っていく。

自身について、もともとはシャイで人前に出るのが苦手だったと語る植草。芸能界入りのきっかけも自ら応募したわけではなく、合格後も入所を断り続けていたという意外な事実が明かされる。

当時を振り返り、植草は「あの頃は、踊る男の子なんていなかった。レッスン場で同年代の男の子が踊っている姿を見ただけで鳥肌が立っちゃって……。“やりたくない!”と思った」と、率直な心境を告白。その思わぬエピソードに、おぎやはぎの2人も驚きを隠せない。

入所後、早々に出会ったのが東山紀之だったという。植草は「やたら色が白くて背が高くて、きれいだなあと思うヤツがいた。それがヒガシだった」と回想。一方で、錦織一清との出会いはさらに衝撃的だったようで、「天才が来る」と噂されていた錦織との初対面についても語られる。

さらに、小木博明からは「歌番組の収録中にこっそり電話番号を渡すようなことは本当にあった?」という際どい質問も飛び出す。植草は「そんなこと言っていいのかな～」と苦笑いしながら、当時の芸能人のリアルな恋愛事情を明かしていく。

もちろん番組では、植草の華麗なカーライフも紹介。幼少期からミニカーを集めるほどの車好きだったという植草が、先輩から譲り受けた初愛車や、ポルシェ、ベンツ、スポーツカーなど、これまで乗り継いできた名車との思い出を振り返る。

中でも注目は、ランドローバー・ディスカバリーを購入してわずか1週間後に起きた“事件”。オフロードレース「キャメル・トロフィー」で激走する映像に心を奪われた植草が、衝撃の行動に出たことで、おぎやはぎの2人も「なんてことするの～!」「やだなぁ～!」と絶叫する。

【編集部MEMO】

『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』は、車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介。「愛車遍歴をたどれば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティ。

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