俳優でアーティストのNOAが主演を務める、MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』(2月12日スタート 毎週木曜24:59～)の追加キャストが、公開された。

同作は、電子コミック累計50万部を突破している同名コミックの実写化。日本だけでなく韓国でも読者を魅了しており、芸能界の裏側を舞台に登場人物たちが次々闇落ち、変貌していくヤンデレ系ラブ・サスペンス。仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた駆け出しアイドルの南瀬天(阪口珠美)は、偶然出会った人気俳優・宝生千秋(NOA)のドラマで代役を務めることになる。千秋は、悪友から、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられ、イタズラに天に近づくが、次第に彼女の純真さに惹かれていくことに。そして、その愛情は徐々に独占欲に変わり、愛と執着の境界が壊れ始めてしまう。

今回、千秋(NOA)の過去を知る俳優・セイラ役で、若月佑美の出演が決定。アイドルグループ時代の後輩でもある阪口と、卒業後初共演となる。

また、天(阪口)と劇中ドラマで恋人役を演じ、接近する俳優役には、ダンスボーカルユニット・WATWINGのメンバーで、TBS『君の花になる』でNOAと共演した八村倫太郎が本人役で出演する。

そして、天の所属するアイドルグループ・LUNA NESTのメンバーに、Popteen専属モデルで『今日、好きになりました 夏休み編2023』に参加し、話題を呼んだ向井怜衣、「女子高生ミスコン2023」でグランプリを獲得し、『今日、好きになりました』(ABEMA)に3シーズン参加した米澤りあが決定。プライベートでも親交のある2人が息を合わせて、アイドル役を熱演する。

コメントは以下の通り。

若月佑美

セイラ役を演じます若月佑美です。まずはセイラという重要な役を任せていただいたことを嬉しく思っております。さらには、私の大切な後輩が初の連続ドラマでヒロインを務める作品ということでそんな節目にご一緒出来てご縁に感謝しています。キラキラした皆さんに引けを取らないように私に出来る限りを頑張りたいと思います。どんな形で物語に関わっていくのか是非、皆様お楽しみに!!

八村倫太郎(WATWING)

大親友の主演作! 嬉しい! そしてその主演作にゲスト出演! 嬉しい! です! NOAとはプライベートはもちろんのこと、色々なお仕事も共にしてきましたが、お芝居の現場が一緒になることは数年ぶりで、返ってすごく新鮮でした。本人役ということで戸惑いもありましたが、本編でどう登場してくるのか楽しみでもあります(笑)。1日だけであっという間でしたが、すごく雰囲気の良い柔らかい現場で、参加することができて幸せでした。

【編集部MEMO】

阪口珠美は、2001年11月10日生まれ、東京都出身。2016年に乃木坂46 3期生オーディションに合格。2024年7月にグループを卒業し、舞台『醉いどれ天使』などに出演。現在はニコニコチャンネル＋『阪口珠美のたまみのとなりの席』でパーソナリティーを務める。

