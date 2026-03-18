アサヒビールは、果実の食感を生かした「RTD(Ready to Drink)」(購入後、そのまま飲用可能な缶チューハイなど)やノンアルコール飲料の新たなシリーズ「まるごと食感サワー」を立ち上げ、順次商品を発売する。4月28日から「未来のレモンサワー 濃いめ」(298円)を期間限定で、5月12日から「未来のノンアル レモンサワー」(オープン価格)を数量限定で、さらに5月26日から「アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご&黄桃果肉入り」(243円)を北海道・東北・九州エリアで販売する。

同社が実施した調査では、果実の食感が楽しめるRTDを「飲んでみたい」と回答した人は約9割で、果実の食感を生かした商品に対する高いニーズがあることがわかった。そのため、同社のこれまでの知見や技術を「まるごと食感サワー」としてRTD以外のカテゴリーにも応用することで多様な選択肢を提供することを目指している。

「未来のレモンサワー」は、ふたを開栓するとレモンスライスが浮き上がり、レモンの味わいや香りを五感で楽しめるRTD。

今回発売する「未来のレモンサワー 濃いめ」は、既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を7%と高めに設定し、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現している。

「未来のノンアル レモンサワー」は、ふたを開栓するとレモンスライスが浮き上がり、レモンの味わいや香りを五感で楽しめるノンアルコールカクテルテイスト飲料。レモンスライスを漬け込むことで、レモン由来の豊かな味わいを実現している。

適度な甘さと、酸味と苦みのバランスが取れた味わいを楽しめる商品。

「アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご&黄桃果肉入り」は、桃フレーバーのお酒にりんごと黄桃の果肉を加えることで、本物果実ならではの濃厚な味わいや果実感を楽しめるフルーツサワー。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島での地域・数量限定販売となる。