3月から4月にかけては、進学や就職などで引越しをする人が多くなるシーズンです。新しい生活に向けて準備を進める中で、気になるのが「引越し費用」ではないでしょうか。

引越しには、引越し業者の料金だけでなく、敷金・礼金や仲介手数料など、さまざまな費用が発生します。何にどれくらいかかるのか、単身者とファミリーそれぞれの引越しにかかる費用の相場をご紹介します。さらに、引越し費用を抑えるための節約ポイントについても解説します。

引越し費用は大きく3つに分けられる

引越し費用を「物件決めから新生活を始めるまで」と考えると、大きく3つに分けられます。

新居の初期費用

敷金

礼金

仲介手数料

前家賃

火災保険

鍵交換費用

保証料(家賃保証会社を利用する場合)

引越し業者の費用

距離、荷物の量、引越し時期によって異なります。

その他の費用

不用品の処分費用

家具、家電などの購入費用

インターネット工事費

何にどれくらいの費用がかかるのか、単身の場合とファミリーの場合に分けて、費用の相場をみてみましょう。

単身の引越し費用の相場

たとえば、家賃8万円の物件に住む場合の初期費用の相場をみてみましょう。

新居の初期費用

敷金(家賃1か月分)・・・8万円

礼金(家賃1か月分)・・・8万円

仲介手数料(家賃0.5か月分～1か月分)・・・4万円～8万円

前家賃(家賃1か月分)・・・8万円

火災保険・・・1万円～2万円

鍵交換費用・・・1万円～2万円

保証料(家賃0.5か月分～1か月分)・・・4万円～8万円※

※家賃保証会社を利用する場合

総額・・・30万円～44万円

繁忙期(2月～4月)と通常期(それ以外の月)では、料金設定が異なる場合がほとんどです。引越し時期と距離、荷物の量による目安を表しました。

繁忙期に、同一地方に引っ越す場合の引越し業者の費用はおよそ6万円～10万円になります。引っ越す時期、荷物の量、距離で、費用の目安を確認してみてください。

単身の場合、新居の初期費用と引越し業者の費用を合わせると40万円～60万円程度の資金が必要になる可能性があります。

ファミリーの引越し費用の相場

家族の場合は、新居の家賃や世帯人数によって引越し費用の相場が変わってきます。新居の初期費用は、家賃15万円の物件に住む場合の相場を表しました。

新居の初期費用

敷金(家賃1か月分)・・・15万円

礼金(家賃1か月分)・・・15万円

仲介手数料(家賃0.5か月分～1か月分)・・・7.5万円～15万円

前家賃(家賃1か月分)・・・15万円

火災保険・・・2万円

鍵交換費用・・・1.5万円～3万円

保証料(家賃0.5か月分～1か月分)・・・7.5万円～15万円※

※家賃保証会社を利用する場合

総額・・・56万円～80万円

引越し時期と距離、世帯人数による目安を表しました。

繁忙期に、4人家族が同一地方に引っ越す場合の引越し業者の費用はおよそ15万円～25万円になります。引っ越す時期、家族の人数、距離で、費用の目安を確認してみてください。

ファミリーの場合、新居の初期費用と引越し業者の費用を合わせると100万円以上かかるケースもあります。

引越し費用を節約する7つの方法

引越し費用は、工夫次第で抑えることも可能です。引越し費用を抑えるための節約ポイントを7つご紹介します。

1．繁忙期を避ける

引越し業者料金の目安でもわかるとおり、繁忙期に引越しをすると、通常の1.5～2倍程度になることがあります。そのため、できるだけ繁忙期を避けて引越しをするのがベストですが、そうは言っても決められたスケジュールの中で新生活をスタートさせなければならず、どうしても繁忙期になってしまうケースも多いでしょう。

その場合は、曜日や時間帯の選択で費用が抑えられる場合があります。平日の引越しや午後便、フリー便(到着時間を指定しない)は多くの引越し業者で料金が安く設定されています。

2．複数の業者に見積もりを依頼する

引越し業者の料金は会社によって差があるため、複数の業者から見積もりを取って比較することが大切です。ただし、金額の安さだけで決めてしまうと、サービス内容が十分でなかったり、追加料金が発生したりすることもあります。料金だけでなく、サービス面や実績なども含めて比較検討しましょう。

一括見積もりサービスを利用すれば、複数の引越し業者の見積もりを一度に取ることができます。口コミなども参考にしながら、自分の条件に合った業者を選びましょう。

3．できるだけ荷物を減らす

引越しは荷物量が多いほど料金が高くなります。そのため、引越しすることが決まった時点から、荷物を少しずつ減らしていきましょう。不用品はフリマアプリで売る、買取業者に依頼して処分するなど、引越しまでに荷物量をできるだけ少なくしておくと費用を抑えられます。

4．大型家具・家電は新居で購入する

3に関連して、新居で使う家具や家電がまだ揃っていない場合は、新居に移ってから購入しましょう。また、古くなった家具や家電がある場合は、引越しを機に思い切って処分し、新居で買い替えるのも一つの方法です。

大型の家具や家電は運搬費用に大きく影響するため、引越し費用の節約につながります。

5．引越し業者と積極的に交渉する

値下げ交渉に慣れていない人にはハードルが高いと感じるかもしれませんが、業者によっては料金の調整に応じてくれる場合があります。相見積もりを取って、他社の料金を伝えることで値下げ交渉をするのが基本ですが、次のようなケースでも値下げ交渉が可能です。

たとえば、梱包サービスなどのオプションが含まれている場合、自分で荷造りを行えばそのオプションを外すことができます。また、段ボールなどの梱包資材を自分で用意することで、料金を抑えられるケースもあります。

このように、自分でできる作業を増やして業者の作業範囲を減らすことができれば、引越し費用を下げられる可能性があります。

6．敷金・礼金のない物件を選ぶ

最近では、敷金・礼金が不要な物件も増えてきています。空室対策として、敷金や礼金を設定していない物件も少なくありません。ただし、敷金は退去時の原状回復費用などに充てられるお金であるため、敷金がない物件では、代わりに退去時にクリーニング費用などを請求される場合があります。

公的な賃貸住宅であるUR賃貸住宅は、「礼金」、「仲介手数料」、「更新料」、「保証料」がかからないため、初期費用を大幅に節約できます。UR賃貸住宅は団地のイメージを持つ人もいるかもしれませんが、高層マンションやデザイナーズ物件などもあります。

7．フリーレントの物件を選ぶ

フリーレント物件とは、入居後の一定期間、家賃が無料になる物件のことです。無料期間は1～2か月とするケースが多く見られます。ただし、フリーレントには「一定期間は住み続けること」といった条件が付くことが一般的で、期間内に退去すると違約金が発生する場合があります。

フリーレント物件は、早く入居者を決めたいものの、家賃そのものを下げることが難しい場合に設定されるケースが多いため、フリーレントを目的に物件を探すというよりも、同じ条件の物件でフリーレントが付いていれば選ぶという程度の考え方が現実的です。