モスフードサービスとセガ エックスディーは3月20日より、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を、モスプレミアム桜木町クロスゲート店(神奈川県横浜市)にて開催する。

「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」は、中世ヨーロッパの世界感をベースに、小麦とグルテンで作る「バンズ」で名を馳せる名家「トラベリン家」を舞台に繰り広げられる没入体験型謎解きレストラン。参加者はこの物語の主人公、トラベリン家に仕える新人メイドや執事として謎を解きながら物語を体験する。

物語は、ある日、世界中を旅していた長男レタルドが久しぶりに帰還するところから幕を開ける。彼は旅先で出会った肉や野菜を挟む絶品料理「最高のアレ」に感銘を受け、トラベリン家自慢のバンズを使ってその味を再現しようとする。しかし、肝心のレシピを書いたメモは、他人に真似されないよう暗号化されていた。

そこで参加者は、個性豊かなトラベリン家の人々と協力しながら、この暗号の解読に挑む。果たしてあなたはすべての謎を解き明かし、幻のレシピである「ハンバーガー」を完成させることができるのか……。

モスプレミアム メニュー一例

会場は「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」(神奈川県横浜市)。開催期間は3月20日～5月6日。参加費は、ドリンク1杯とサラダ、ハンバーガー1個が付いて4,200円。事前予約制で、1公演最大16名定員となっている。所要時間は約90分。