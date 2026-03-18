ゆうちゃみ、バイオリンの生演奏で堂々ランウェイ　波打つ華やかワンピースで魅了

モデルでタレントのゆうちゃみが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

ゆうちゃみ

発売から9年目を迎えたシャンパンブランド「Soumei」によるステージでは、バイオリニスト・中島優紀氏による生演奏と、ダンサー10人によるパフォーマンスが披露された。

ゆうちゃみは、シャンパンをイメージしたという気品あふれる衣装でランウェイを闊歩。首から足先まで1枚の生地が波打つような独創的なデザインを「すごく素敵」とお気に入りの様子で、「めちゃくちゃ楽しかった。楽器もダンスも素晴らしく、そんな中で歩かせていただくのは貴重な経験」と満面の笑みで振り返った。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER