KADOKAWAは、カドコミで連載中の漫画『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。1』(漫画：あるてぃ、原作：かわい澄香、キャラクター原案：夏目レモン)を2026年3月17日(火)に発売した。

切なくも甘い溺愛ラブファンタジー！角川ビーンズ文庫より刊行の同名小説のコミカライズ第1巻がFLOSコミックより刊行。

＜あらすじ＞

義弟・クロヴィスを虐げ惨殺される、乙女ゲームの脇役令嬢に転生したフィオナ。

死を回避するためにクロヴィスを慈しむはずが、いつしかその思いは恋に。

やがて魔王になる彼を救えるのは「ヒロイン」の聖女だけ……と、気持ちをひた隠しにするフィオナだったが、愛情をたっぷり与えられたクロヴィスには手遅れで──？

特典情報

・【アニメイト】B6サイズビジュアルボード

・【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド

・【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード

※特典はなくなり次第終了となる。

※特典に関する問い合わせは各店舗にて。

■『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。1』

著者：あるてぃ

原作：かわい澄香

キャラクター原案：夏目レモン

定価：836円(本体760円＋税)

発売日：2026年3月17日(火)

判型：B6判

ページ数：188ページ

発行：KADOKAWA

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