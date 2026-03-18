KADOKAWAは、カドコミで連載中の漫画『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。1』(漫画：あるてぃ、原作：かわい澄香、キャラクター原案：夏目レモン)を2026年3月17日(火)に発売した。
切なくも甘い溺愛ラブファンタジー！角川ビーンズ文庫より刊行の同名小説のコミカライズ第1巻がFLOSコミックより刊行。
＜あらすじ＞
義弟・クロヴィスを虐げ惨殺される、乙女ゲームの脇役令嬢に転生したフィオナ。
死を回避するためにクロヴィスを慈しむはずが、いつしかその思いは恋に。
やがて魔王になる彼を救えるのは「ヒロイン」の聖女だけ……と、気持ちをひた隠しにするフィオナだったが、愛情をたっぷり与えられたクロヴィスには手遅れで──？
特典情報
・【メロンブックス・フロマージュブックス】描き下ろしイラストカード
※特典はなくなり次第終了となる。
※特典に関する問い合わせは各店舗にて。
■『ラスボス令息に殺される義姉ですが、彼を好きになってしまいました。1』
著者：あるてぃ
原作：かわい澄香
キャラクター原案：夏目レモン
定価：836円(本体760円＋税)
発売日：2026年3月17日(火)
判型：B6判
ページ数：188ページ
発行：KADOKAWA
(C)Aruty／Sumika Kawai 2026