HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN(コミックエラン)」の『ギャルゲーフラグクラッシュ』(著者：由津)を、2026年3月13日(金)より各電子書籍サイトにて配信されることが決定した。

本作品はギャルゲーの世界に迷い込んだオタクOLが、現実帰還を目指してフラグ管理に奔走するものの、なぜか攻略対象(ヒロイン)全員から愛されてしまうという、逆転現象が巻き起こるイチャラブコメディとなっている。

＜あらすじ＞

私は限界オタクのOL、影宮司希(かげみや しき)。

同じくオタクの兄から借りたVRギャルゲーを起動しゲームを楽しんでいた。

ゲームの説明書に気を取られていた私は、背後から忍び寄るゲームの異変に気が付かなかった……！

いざ、プレイしようと目をあけたら……

ゲームの世界へトリップしてしまった……！

正規の主人公と攻略対象の女子たちの恋の案内人となり、見事全フラグ回収すれば無事ゲームから出られると思ったんだけど

あれれ～おかしいぞ～？

ルートを進行していけばいくほど、攻略対象の矢印がこちらに向いていて……！？

しかも、正規の主人公も私の事が好きみたいで～！？

この世界どうなってるんだ！？

私はゲームの世界から抜け出せるのか！？

HIKE編集部公式X(旧Twitter)では、作品情報や配信前の「ちらみせ」公開を実施中となっているので、あわせてチェックしてみたい。