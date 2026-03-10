白泉社は、『ヤングアニマルZERO』4/1号を2026年3月9日(月)に発売。待望のコミックス1巻発売直前の『魔法機械人間906』が表紙で登場。

SNSで超話題！『二月に殺して桜に埋める』(鳥トマト)最新話掲載！

『二月に殺して桜に埋める』が、「ヤングアニマルWeb」にて月イチ連載決定。第5話は4月11日(土)公開予定。

3月27日(金) 待望のコミックス1巻発売！『魔法機械人間906』(吉永裕ノ介)最新話掲載！

906はトカゲ様に勝てるか…！

待望のコミックス1巻は2026年3月27日(金)発売予定。

■『魔法機械人間906』1巻

著者名：吉永裕ノ介

定価：880円(本体800円＋税10％)

発売日：2026年3月27日(金)

大人気ロボット戦記漫画「ブレイクブレイド」作者、最新作!!

平凡な高校生だったユキは突如、異世界へと転生する。

しかも自分の身体が、機械と融合をしたような造りを持つ「魔法機械人間」になっており…？

謎多き世界の中で巨大な怪物と魔法に肉弾で挑む、ド派手アクションファンタジー最新作!!

3月27日(金) 待望のコミックス1巻発売！『邪命邪魅』(梅田阿比)最新話掲載！

唯一無二の画力で描かれる、異界ファンタジー！褐返討伐の前に、ある問題が…？

待望のコミックス1巻が2026年3月27日(金)発売予定。

■『邪命邪魅』1巻

著者名：梅田阿比

定価：825円(本体750円＋税10％)

発売日：2026年3月27日(金)

『クジラの子らは砂上に歌う』の梅田阿比、最新作!!

戦争で右手右足を失った青年・良。

妹も守れない自分に対して生きる意味を見出せない中、とある神社で謎の声を聞き…？

奇々怪々な世界で、バケモノとの凄惨な争いを生き抜く新感覚和風ファンタジー!!

超人気作！『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』(まるよのかもめ)

寒暖差や乾燥で体調を崩しやすい2月。もちづきさんも何か無理をしちゃったみたい。早く治るといいけど…。

怒涛の3話掲載！『ぼくの好きな人が好きな人』(原作：葵せきな、漫画：つづら涼)が巻頭カラーで登場！

みんなの恋が動く中、新たなヤバい人現る…!?

■『ヤングアニマルZERO』4/1号

発売日：2026年3月9日(月)

判型：B5判

定価：850円(税込)