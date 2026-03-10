新書館は、『ギヴンイラスト集2』『ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2』(著：キヅナツキ)を2026年3月6日(金)に発売。これを記念し、3月9日(月)より、渋谷駅東急マークシティと、JR池袋駅アゼリアロードアドピラーに大型広告が掲出された。

ギヴンの世界がさらにスケールアップ！『ギヴンイラスト集2』

キヅナツキによる美麗＆スタイリッシュなイラストの数々を集めた第2弾イラスト集が登場。アーティスト写真や「ギヴン Blu-ray Disc BOX」の描き下ろしジャケットをはじめ、アニメ『ギヴン』シリーズのために描かれた貴重なイラスト、さらにコミックス未収録のカラーイラストも多数収録されている。

前弾よりもボリュームアップした豪華仕様で、「ギヴン」の世界を余すところなく堪能できる。手にとるだけで楽しい仕掛けも盛りだくさんの、ファン必見の一冊となっている。

■『ギヴンイラスト集2』

著者：キヅナツキ

定価：5,390円(本体4,900円＋税10％)

発売日：2026年3月6日(金)

発行：新書館

ギヴンの世界をモノクロで堪能できる『ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2』

「ギヴン」の世界をモノクロでじっくり味わえる、珠玉のイラスト集・モノクロSIDE第2弾が登場。前回好評だったフランス製本を採用し、キヅナツキの描く繊細な線と感情の機微を、無彩色で丁寧にまとめている。

本書でしか見られないノンクレジットの扉イラストや、『ギヴン⑥』から最新刊『ギヴン 10th mix』までの下描きも収録。キャラクターたちの表情や線の息づかいを細部まで感じ取りながら、物語の世界により深く浸れる。ページをめくるたびに、新しい「ギヴン」の世界が広がる、手元に置いて何度も楽しみたい特別な一冊。

■『ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2』

著者：キヅナツキ

価格：2,970円(本体2,700円＋税10％)

発売日：2026年3月6日(金)

発行：新書館

渋谷駅と池袋駅に大型広告を掲出中

■渋谷駅東急マークシティ／『ギヴンイラスト集2』『ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2』発売記念広告

場所：渋谷マークシティ イーストモール2階～3階

期間：2026年3月9日(月)～3月15日(日)

■JR池袋駅アゼリアロードアドピラー／『ギヴンイラスト集2』『ギヴンイラスト集 モノクロSIDE2』発売記念広告

場所：JR東日本 池袋駅 池袋アゼリアロードアドピラー(中央1改札・南改札付近)

期間：2026年3月9日(月)～3月15日(日)