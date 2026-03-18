内村光良が“新しい笑い”に挑む――。フジテレビで27日(24:55～ ※関東地区ほか)に放送されるコント特番『親切紳士』で演じるのは、困っている人を放っておけない“親切すぎる紳士”。共演には飯塚悟志(東京03)、野間口徹、浜口京子、秋山寛貴(ハナコ)らが集結し、深夜だからこそ実現した新感覚コントが展開される。

この番組は、『内村と相棒』や『チャンハウス』などで若手ディレクターとタッグを組んできた内村が、さらに新しい世代と組み、“深夜だからこそできる表現”を追求するというもの。内村は今回、困っている人を見過ごせず、ついお節介を焼いてしまう“親切すぎる紳士”というキャラクターに挑戦する。

執事役として、約12年ぶりの共演となる飯塚悟志(東京03)が参加。久々のタッグとは思えない息の合った掛け合いに注目が集まる。また、カップル役として野間口徹と浜口京子が出演し、個性豊かなキャストが物語を彩る。

内村と初共演だという野間口は「共演できると思ってなかった」とかみしめつつ、「普段、絶対に会わないフィールドの方々とご一緒できた。全員がそれぞれの主役級の方たちなので、ぼくはしば漬けのようにほっとする瞬間をお届けできたら」とコメント。彼女役を務めた浜口は「最上級にうれしかった!」と顔をほころばせた。

さらに、カフェを訪れる少年役には、内村のコントに影響を受けて芸人を志した秋山寛貴(ハナコ)が出演。憧れの内村との初共演に「夢のようでした」と語り、「内村さんと初めてコントができてうれしかったです。こんな間近で内村さんのキャラクターを見れるなんて…。番組の中で内村さんのキャラクターが生きているようでした」としみじみ。「コント番組と呼んでいいのか分からないくらい完成度が高い番組! 放送をお楽しみに!」とアピールした。

【編集部MEMO】

内村光良はフジテレビでこれまで、『夢で逢えたら』『ウッチャンナンチャンの誰かがやらねば!』『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば!』、そして『笑う犬』シリーズなど、テレビ史に残るコント番組に出演してきた。

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