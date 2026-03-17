『BLEACH』原作25周年イヤーに突入し、TVアニメ最終クール「BLEACH千年血戦篇-禍進譚-」も2026年7月に放送予定とまさに「BLEACH YEAR」な2026年。LINEマンガ、ebookjapanでは、年始からコミックスの無料開放を実施している。

3月15日からは、「破面篇 + 死神代行消失篇」であるコミックス22巻～54巻(188～491話)を無料開放。6月15日に無料開放される千年血戦篇に向けて、一気に追いつきたいところだ。

SNSでは「破面編が1番スキ♡」「BLEACH本当大好きだったなぁ 特に破面篇が好きでした ザエルアポロが私の推し!」と喜ぶ方や、「まだまだ時間あるのにもう380話まで読んでしまった」と勢いよく読み返す方など、多くのコメントが寄せられている。 詳細は、LINEマンガ、ebookjapanの各アプリを確認のこと。シリーズの最終章"千年血戦篇"を全力で楽しむために、ぜひチェックしてはいかがだろうか。