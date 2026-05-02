「女の敵は女」――。横島ゆりこ(39歳)は、17年の会社員生活の中でその言葉を痛感しながら生きてきた。その甲斐もあって、仕事をバリバリこなし、自由な人生を楽しんでいた彼女だったが……ある“子持ち社員”の入社を機に、その日常は思わぬ方向へ動き出す。人気ブロガー・もちさんが描く『女女平等』をご紹介します。
『女女平等』1話からまとめ読みはこちら。
第2話
「女の敵は女」は本当か? 独身と子持ちの間にある大きな溝が明らかになっていく――。『女女平等』1話からまとめ読みはこちら。
「女の敵は女」――。横島ゆりこ(39歳)は、17年の会社員生活の中でその言葉を痛感しながら生きてきた。その甲斐もあって、仕事をバリバリこなし、自由な人生を楽しんでいた彼女だったが……ある“子持ち社員”の入社を機に、その日常は思わぬ方向へ動き出す。人気ブロガー・もちさんが描く『女女平等』をご紹介します。
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