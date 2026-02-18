マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年1月19日～2月1日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 キングダム 原泰久 集英社 その他 2 勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～ よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり 講談社 ファンタジー・SF 3 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 4 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 5 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士 鉄田猿児 , ハム男 , 藻 アース・スター エンターテイメント ファンタジー・SF 7 呪術廻戦 芥見下々 集英社 バトル・アクション 8 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 葬送のフリーレン 山田鐘人 , アベツカサ 小学館 ファンタジー・SF 10 BLEACH モノクロ版 久保帯人 集英社 その他

1位は『キングダム』、第2位は『勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～』、第3位は『入学傭兵』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 主人恋日記 吉永ゆう 小学館 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 不可抗力のI LOVE YOU ほしの瑞希 集英社 恋愛 5 大正學生愛妻家 粥川すず 講談社 恋愛 6 うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 恋愛 7 青野くんに触りたいから死にたい 椎名うみ 講談社 恋愛 8 多聞くん今どっち!? 師走ゆき 白泉社 恋愛 9 メダリスト つるまいかだ 講談社 スポーツ 10 作戦名は純情 kkokkalee(文)・Dledumb(絵) LINEマンガ 恋愛

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『主人恋日記』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編第3位『幼馴染コンプレックス』(EUNHI/LINEマンガ)。20年来の腐れ縁であるハヌルとミンギは 今まで一度もお互いを異性として見たことがない二人。しかしある日、お酒の勢いで一線を越えてしまうことに。 いつもと違って見える幼なじみに恋愛感情が芽生えはじめるも、お互いを知りすぎているがゆえに、そう簡単には踏み込めず……鬼ごっこのようなラブコメディを描いたストーリーです。

コメントでは「1話目から課金確定漫画すぎてやばい」「なにこの完璧な1話」「絵が可愛くてきれいで王道展開! ヨシ!」と興奮気味な声や、「幼馴染ものはいいな。ちゃんと幼馴染で幸せになれよな。頼むぜ。」とハヌルとミンギを見守るコメントが多数。毎週土曜日更新、現在52話まで掲載中の作品です。

