マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年1月19日～2月1日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|2
|勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～
|よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり
|講談社
|ファンタジー・SF
|3
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|4
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|5
|アカデミーの天才剣士
|C.H(文・絵)・SeoGwando(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|6
|ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士
|鉄田猿児 , ハム男 , 藻
|アース・スター エンターテイメント
|ファンタジー・SF
|7
|呪術廻戦
|芥見下々
|集英社
|バトル・アクション
|8
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|葬送のフリーレン
|山田鐘人 , アベツカサ
|小学館
|ファンタジー・SF
|10
|BLEACH モノクロ版
|久保帯人
|集英社
|その他
1位は『キングダム』、第2位は『勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～』、第3位は『入学傭兵』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|主人恋日記
|吉永ゆう
|小学館
|恋愛
|3
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|不可抗力のI LOVE YOU
|ほしの瑞希
|集英社
|恋愛
|5
|大正學生愛妻家
|粥川すず
|講談社
|恋愛
|6
|うるわしの宵の月
|やまもり三香
|講談社
|恋愛
|7
|青野くんに触りたいから死にたい
|椎名うみ
|講談社
|恋愛
|8
|多聞くん今どっち!?
|師走ゆき
|白泉社
|恋愛
|9
|メダリスト
|つるまいかだ
|講談社
|スポーツ
|10
|作戦名は純情
|kkokkalee(文)・Dledumb(絵)
|LINEマンガ
|恋愛
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『主人恋日記』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編第3位『幼馴染コンプレックス』(EUNHI/LINEマンガ)。20年来の腐れ縁であるハヌルとミンギは 今まで一度もお互いを異性として見たことがない二人。しかしある日、お酒の勢いで一線を越えてしまうことに。 いつもと違って見える幼なじみに恋愛感情が芽生えはじめるも、お互いを知りすぎているがゆえに、そう簡単には踏み込めず……鬼ごっこのようなラブコメディを描いたストーリーです。
コメントでは「1話目から課金確定漫画すぎてやばい」「なにこの完璧な1話」「絵が可愛くてきれいで王道展開! ヨシ!」と興奮気味な声や、「幼馴染ものはいいな。ちゃんと幼馴染で幸せになれよな。頼むぜ。」とハヌルとミンギを見守るコメントが多数。毎週土曜日更新、現在52話まで掲載中の作品です。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてください。