マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年1月5日～1月18日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～
|よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり
|講談社
|ファンタジー・SF
|2
|BLEACH
|久保帯人
|集英社
|その他
|3
|アカデミーの天才剣士
|C.H(文・絵)・SeoGwando(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|4
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|5
|ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士
|鉄田猿児 , ハム男 , 藻
|アース・スター エンターテイメント
|ファンタジー・SF
|6
|俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～
|江藤俊司 , フウワイ , 土田健太 , 3rd Ie , maruco , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|7
|ブルーロック
|金城宗幸 , ノ村優介
|講談社
|スポーツ
|8
|呪術廻戦
|芥見下々
|集英社
|バトル・アクション
|9
|シャングリラ・フロンティア
|硬梨菜 , 不二涼介
|講談社
|ファンタジー・SF
|10
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
1位は『勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～』、第2位は『BLEACH』、第3位は『アカデミーの天才剣士』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|うるわしの宵の月
|やまもり三香
|講談社
|恋愛
|3
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|大正學生愛妻家
|粥川すず
|講談社
|恋愛
|5
|恋せよまやかし天使ども
|卯月ココ
|講談社
|恋愛
|6
|多聞くん今どっち!?
|師走ゆき
|白泉社
|恋愛
|7
|BLEACH
|久保帯人
|集英社
|その他
|8
|作戦名は純情
|kkokkalee(文)・Dledumb(絵)
|LINEマンガ
|恋愛
|9
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|10
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『うるわしの宵の月』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代男性編2位、20代女性編7位にランクインした『BLEACH』(久保帯人/集英社)。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2001年から2016年まで連載されたバトルアクション漫画で、コミックのシリーズ累計発行部数は1億3000万部。2004年よりTVアニメが放送され、長編劇場アニメも4作、実写映画化も果たしています。2026年は原作25周年イヤー、さらにTVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が放送予定と、さらに注目が集まる人気作です。
LINEマンガでは、1月1日より1週間限定で『BLEACH モノクロ版』の全話無料キャンペーンを実施。改めて読み返すファンや、クライマックスに向けて初めて読む方など、SNSでも大きな盛り上がりを見せました。現在も、3月14日までの期間限定で死神代行編と尸魂界編の187話を無料で読めるキャンペーンを開催中。2026年の"BLEACH YEAR"を全力で楽しむために、今からでも追いつける嬉しい企画です。
