マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年1月5日～1月18日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～ よねぞう , 都神樹 , きさらぎゆり 講談社 ファンタジー・SF 2 BLEACH 久保帯人 集英社 その他 3 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 5 ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士 鉄田猿児 , ハム男 , 藻 アース・スター エンターテイメント ファンタジー・SF 6 俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～ 江藤俊司 , フウワイ , 土田健太 , 3rd Ie , maruco , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 7 ブルーロック 金城宗幸 , ノ村優介 講談社 スポーツ 8 呪術廻戦 芥見下々 集英社 バトル・アクション 9 シャングリラ・フロンティア 硬梨菜 , 不二涼介 講談社 ファンタジー・SF 10 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF

1位は『勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～』、第2位は『BLEACH』、第3位は『アカデミーの天才剣士』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 恋愛 3 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 4 大正學生愛妻家 粥川すず 講談社 恋愛 5 恋せよまやかし天使ども 卯月ココ 講談社 恋愛 6 多聞くん今どっち!? 師走ゆき 白泉社 恋愛 7 BLEACH 久保帯人 集英社 その他 8 作戦名は純情 kkokkalee(文)・Dledumb(絵) LINEマンガ 恋愛 9 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 10 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『うるわしの宵の月』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編2位、20代女性編7位にランクインした『BLEACH』(久保帯人/集英社)。

集英社『週刊少年ジャンプ』にて2001年から2016年まで連載されたバトルアクション漫画で、コミックのシリーズ累計発行部数は1億3000万部。2004年よりTVアニメが放送され、長編劇場アニメも4作、実写映画化も果たしています。2026年は原作25周年イヤー、さらにTVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が放送予定と、さらに注目が集まる人気作です。

LINEマンガでは、1月1日より1週間限定で『BLEACH モノクロ版』の全話無料キャンペーンを実施。改めて読み返すファンや、クライマックスに向けて初めて読む方など、SNSでも大きな盛り上がりを見せました。現在も、3月14日までの期間限定で死神代行編と尸魂界編の187話を無料で読めるキャンペーンを開催中。2026年の"BLEACH YEAR"を全力で楽しむために、今からでも追いつける嬉しい企画です。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。