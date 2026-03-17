「一見まともに見える」「実は一番危うい人物」　祖母と営む鍼灸院で信者ビジネス行う“火神の子”の幼なじみ・石川スバル役に本島純政　ドラマ『るなしい』

テレ東のドラマ『るなしい』(4月2日スタート 毎週木曜深夜24:30〜)に、本島純政が出演する。

石川スバル役を演じる本島純政

るなの幼なじみであり唯一の理解者

ドラマ『るなしい』の原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞!」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク!』(テレビ朝日系)の「漫画大好き芸人」や、『川島・山内のマンガ沼』(読売テレビ)など多数メディアで紹介され、大のマンガ好きで知られる麒麟・川島明や OKAMOTO'S のオカモトショウ(Vo)が絶賛するなど、著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画だ。

主人公・郷田るな役を、連続ドラマ初主演の原菜乃華が演じる。そして、本島純政が演じるのは、陽野里高校2年で、るなの幼なじみであり唯一の理解者・石川スバル。学校では文芸部に所属し、小説を書くことに勤しんでいる。

本島のコメントは以下の通り。

本島純政 コメント

初めて原作を読んだときに、自分の知らない世界に驚きの連発で、「るなしい」の世界観にすごく惹き込まれ、のめり込んでいきました。僕が演じるスバルは、るなの幼なじみで、るなを一番近くで見続けてきた存在です。そんなスバルは、一見まともに見えるけど、実は一番危うい人物でもあると思っています。るなを守りたいと思いながらも、心のどこかで「るなは自分のもの」「るなを理解しているのは自分だけ」という執着心を持っているのがスバルだと思いました。そんな、るなへの愛情と執着心などスバルの複雑な感情を 大切に演じたいと思っています! 上田監督のもとみんなで創りあげていく「るなしい」是非楽しみにしていてください!!

(C)「るなしい」製作委員会