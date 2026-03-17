お笑いコンビのEXITがパーソナリティを務めるフジテレビのバラエティ番組『EXITV』が、24日(24:55～)に最終回を迎え、5年半の歴史に幕を下ろす。ゲストに明石家さんまがサプライズ出演し、放送終了後に同局の動画配信サービス・FODで配信される。

明石家さんま

最終回は当初“ゲストなし”と聞かされていたEXITの2人が、過去190回を振り返るトークを展開している最中、突如としてさんまが登場。思いがけないサプライズにスタジオは騒然となる。

さらに、さんまからEXITも知らなかった“ある事実”が明かされ、2人が慌てて謝罪するという波乱の幕開けに。いきなりの展開で、番組は一気にヒートアップしていく。

トークでは、兼近大樹が普段から明石家さんまの名言を“自分の言葉のように使っている”というエピソードからスタート。話題は兼近の身体能力や、さんまによる“育成計画”へと広がり、3人の掛け合いは加速していく。

さらに、昨年話題となったさんまの“引退騒動”にも言及。喉の不調で引退を考えたという当時の心境や、その裏側が語られるなど、ここでしか聞けないエピソードが次々と飛び出す。

一方で、トークが盛り上がりすぎた結果、番組のコンセプトである“お悩み相談”は成立しないまま、ほぼフリートークで進行。異例の展開のまま、終了時間を迎えることになる。

番組終盤、りんたろー。がようやく打ち明けた悩みに対し、さんまは自身の番組終了時の経験を交えながら、“番組との向き合い方”について語る。

笑いと本音が交錯する中で迎えるラストは、5年半の歴史を締めくくるにふさわしい内容となりそうだ。

【編集部MEMO】

『EXITV』では、「こんなコント番組をやってみたい!」というEXITの一言がきっかけとなり、コント番組『マイクロコントラボ』も誕生。EXITに加え、マヂカルラブリー(野田クリスタル、村上)、かが屋(加賀翔、賀屋壮也)、田崎さくららが出演した。

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