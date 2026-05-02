結婚したいのに、なぜかうまくいかない――。婚活に敗れてきた男女6人が、2泊3日の“婚活修業合宿”で自分の課題と向き合う日本テレビのバラエティ番組『マリッジキャンプ』が、2日・9日(13:30～ ※関東ローカル)に放送される。横山裕とシソンヌ長谷川忍がMC初タッグを組み、野々村友紀子、齊藤京子、小田切ヒロとともに、参加者たちの“婚活力”を分析していく。

「自分に自信が持てない」「恋愛経験ゼロ」「異性への不信感」など、それぞれ課題を抱えた参加者たちが、自身の問題と向き合いながら成長を目指していく同番組。

登場するのは、「年収1000万円なのに婚活100連敗の会社員」「彼女いない歴27年の京大卒ハイスペ男子」「男は浮気するものというトラウマを抱える美女」など。一般的な恋愛リアリティー番組とは異なり、参加者同士が恋愛をするのではなく、本気で婚活に挑む仲間として互いに高め合う点が特徴となる。

6人を指導するのは、これまでに3000組以上のカップルを成立させてきた婚活コーディネーター・荒木直美氏。初日のBBQは、参加者たちの“婚活力”を測るテストになっており、輪に入れない、女性が荷物を持っていても無言でカートを押すだけ、浅い会話ばかり続けてしまう、恋愛経歴にうそをついてしまうなど、問題点が次々と浮き彫りになる。

合宿2日目には、1日目に露呈した課題を克服するため、荒木氏のアドバイスをもとに東京ドイツ村で疑似デートを実施。改善が見られる参加者がいる一方で、男性不信の女性と恋愛経験ゼロの男性のペアには不穏な空気が流れ、失言が続く場面もあるという。

スタジオでは、番組MC初タッグとなるSUPER EIGHTの横山裕とシソンヌの長谷川忍が進行。ゲストの野々村友紀子、齊藤京子、小田切ヒロとともに、さまざまな切り口で参加者6人の問題点を分析し、婚活合宿を見守る。