東大卒業式で語られた夢は、3年後どうなっているのか――。きょう2日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて!』(毎週土曜19:56～)では、元アイドルの東大卒業生、ストラディヴァリウス研究を志した男性、火星でドローンを飛ばす研究者らを再取材。人生の分岐点で語った未来の“答え合わせ”に迫る。

今回放送されるのは「東大卒業式で熟成インタビューの旅!」。番組では、2023年3月24日、卒業式でにぎわう東京大学正門で卒業生たちにインタビューを敢行し、3年後となる2026年3月24日に再び彼らを取材した。

登場するのは、7年かけて東大を卒業したという男性。在学中はアイドルとして活動していた異色の経歴の持ち主で、当時はGoogleへの就職が決まっており、「3年後には起業」「イーロン・マスクやビル・ゲイツと並んで話をしたい」と壮大な夢を語っていた。果たして今年、その夢はかなっているのか。

さらに、バイオリンの木材を研究していた男性も登場。当時は大学院でストラディヴァリウスの研究を続けると宣言していたが、3年後にはまったく予想外の道に進んでいることを明かす。

このほか、火星でドローンを飛ばす研究をしていた男性や、エンジニア系かエンタメ系か就職を迷っていた女性なども登場。卒業の日に語られた夢や進路が、3年という時間を経てどう変化したのかを追っていく。

番組ではほかにも、岩手県岩手町を訪れる「ダーツの旅」や、いいことがあった人に花束をプレゼントして感謝したい相手へ渡してもらう「愛をこめて花束を、の旅」も展開。ゲストはアンミカ、ココリコ、後藤真希が出演する。

後藤真希

【編集部MEMO】

『1億人の大質問!? 笑ってコラえて!』は、1996年にスタート。所ジョージと佐藤栞里がMCを務め、一般の人々にスポットを当てたロケ企画を中心に展開している。代表的な企画には、日本各地を巡り出会った人々の暮らしや人柄に迫る「ダーツの旅」、街ゆく人の人生やエピソードを掘り下げる「朝までハシゴの旅」、卒業式や成人式など人生の節目に密着するロケなどがある。

(C)日テレ