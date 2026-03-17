「火神の子」に興味を持ち、次第に信者ビジネスに足を踏み入れる…「神をビジネスとして理解して向き合うケンショーを楽しみにしていてください」　窪塚愛流、成瀬健章役でドラマ『るなしい』出演

テレ東のドラマ『るなしい』(4月2日スタート 毎週木曜深夜24:30〜)に、窪塚愛流が出演する。

成瀬健章役を演じる窪塚愛流

窪塚愛流が演じるのは成瀬健章役

ドラマ『るなしい』の原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞!」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。『アメトーーク!』(テレビ朝日系)の「漫画大好き芸人」や、『川島・山内のマンガ沼』(読売テレビ)など多数メディアで紹介され、大のマンガ好きで知られる麒麟・川島明や OKAMOTO'S のオカモトショウ(Vo)が絶賛するなど、著名人をはじめ様々な層からカルト的人気を誇る前代未聞の信者ビジネス漫画だ。

主人公・郷田るな役を、連続ドラマ初主演の原菜乃華が演じる。そして、窪塚愛流が演じるのは、陽野里高校2年で、学校の人気者・成瀬健章(通称ケンショー)。「火神の子」であるるなに興味を持ち、次第に信者ビジネスに足を踏み入れる。

窪塚のコメントは以下の通り。

窪塚愛流 コメント

「るなしい」は僕のなかで善悪がはっきりしない物語だと思いました。だけど、演じさせていただくケンショーは善悪関係なしに彼の目的が、そして人生が彼のなかの気持ちに当然あります。僕は自分の概念を捨てて彼を演じ切りたいと思います。るなを神ではなく人間。神様のるなに飲み込まれないケンショーの感情の深い所までしっかり丁寧に演じたいと思いました。るな、ケンショー、スバルの3視点で見ることで物語の印象がかなり変わると思います。神様のるなの物語ではなくて、神をビジネスとして理解して向き合うケンショーを楽しみにしていてください。

(C)「るなしい」製作委員会