コロワイドグループは3月19日～4月15日の期間、「中とろ」や「いくら」などを特別価格で販売する「かっぱのとろ祭り」をかっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)で実施する。

かっぱのとろ祭り

目玉となる「中とろ」は店内飲食限定で、一貫140円の特別価格での提供。平日限定でアプリ会員はクーポンを使用するとさらに29%OFFになる。

「プレミアムねぎとろ包み～みなみ鮪使用～」(一貫110円)は、みなみ鮪を使用したプレミアムなねぎとろを海苔で包んで食べる一品。店内飲食限定での提供となる。

「とろサーモン いくらのせ」(一貫110円～)は、人気ネタのとろサーモンといくらを合わせたにぎり。濃厚でとろけるとろサーモンの旨みとプチっと弾けるいくらのコクを楽しめる。

「とろっとまぐろ大葉包み(とろろ)」(一貫140円～)は、爽やかな香りの大葉に店内切付のまぐろやとろろをのせた一品。

「豚トロ塩だれ炙り」(一貫130円～)は、注文毎に炙っているため、脂が適度に溶けて豚トロの脂の甘みと香ばしい香りを楽しめる一皿。

「とろっと豚トロ塩だれ炙り(とろろ)」(一貫130円～)は、「豚トロ塩だれ炙り」にとろろをトッピングすることで粘りとさっぱり感が加わり、脂をやさしく中和することで食べやすい一品に仕上げている。

「うなとろっ天ちらし風にぎり(とろろ)」(一貫190円～)は、かっぱ寿司の定番ネタであるうなぎにとろろをのせ、天ちらし風に仕上げたにぎり。香ばしいうなぎととろろの調和を楽しめる。なお、同商品は店内飲食限定での提供となる。

「3種の春ネタ軍艦三昧」(三貫320円～)は、「プレミアムねぎとろ軍艦～みなみ鮪使用～」「ほたるいか軍艦」「桜えびマヨ軍艦」を一皿にのせた商品。