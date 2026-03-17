カッパ・クリエイトは、3月19日から4月15日まで、かっぱ寿司全店にて「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」を開催する。今回の祭りでは、定番フレーバーの割引に加え、新たに4種類のフレーバーが登場し、計6品のラインアップで展開される。

かっぱの春の丼ふりポテト祭り 商品詳細

「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」では、定番のフレーバー2種が通常価格より100円引きの特別価格で提供される。

かっぱの丼ふりポテト「のりしお」は、磯の香りが広がる定番フレーバー。通常490円のところ、期間中は390円から楽しめる。

ポテトと相性抜群の「コンソメ」も、通常価格490円のところ、期間限定で390円からの特別価格で販売される。

さらにおトクを楽しめる新フレーバー4種がラインアップに加わる。

コクのあるチーズパウダーで仕上げた「チーズ」は、390円から販売される。

「サワークリーム&オニオン」は、爽やかな酸味とオニオンの旨みが後を引く味わいだ。価格は390円から。

甘じょっぱい味わいがクセになる「ハニーバター風味」は、390円から提供される。

「ハニーバター風味&バニラアイス」は、温かいポテトと冷たいアイスの組み合わせが楽しめる贅沢な一品。価格は460円からとなっている。

楽しみ方は「丼」と「袋」の2通り

楽しみ方その1

本商品は、丼に蓋をして振る方法と、専用袋に入れて振る方法の2通りで「ふり活」を楽しめる。たっぷりの丼サイズで提供されるため、家族や友人とのシェアにも最適だという。

楽しみ方その2

なお、余ったポテトは袋に入れて持ち帰ることも可能だ。