京楽産業．は、パチンコ・パチスロを通して日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」を昨年末より始動している。

現在、特設サイト(KYORAKUオフィシャルサイト内)では、SNS投稿や動画配信などに使える各種デジタルアイテム・サウンドを無料で利用できるサービス「サプスク」や、企業CMと連動したスペシャルキャンペーン第2弾を実施している。

■「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」とは

パチンコ・パチスロを通して、アニメ・マンガ・ゲーム・J-POP・イラスト・VTuberなど、日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み。コンテンツ産業の支援・協賛はもちろんのこと、さまざまなクリエイターへ積極的に支援・育成も行っていくという。

キャンペーン概要

本企画は、「KYORAKU企業CM」を視聴し、動画内に登場する「!!」マークの数を当てる、ユーザー参加型のクイズキャンペーン。

今回は「クリエイター応援」をテーマに、ハイスペックPCや液晶ペンブレット、オーディオミキサー、キャプチャーユニットなど豪華賞品を用意。動画・画像制作をはじめ、音楽制作や配信活動など、さまざまなフィールドで活躍しているクリエイターの活動を強力にサポートする。

キャンペーン名：KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト スペシャルキャンペーン第2弾「クリエイター応援キャンペーン」

応募期間：2026年2月25日(水)～3月25日(水)23:59まで

クイズ問題：KYORAKU企業CMで登場する『!!』マークの数は全部で何個あるでしょうか？

京楽産業．企業CM

賞品：クリエイターの活動を応援する豪華アイテム(総額100万円以上)

LEVEL∞ミニタワーゲーミングPC／LEVEL-M88M-265F-TKX

ワコム 液晶ペンタブレット／Wacom Cintiq 16 (DTK168)

ソニー ゲーミングモニター／INZONE M3

ソニー ゲーミングマウス／INZONE Mouse-A

ソニー ゲーミングキーボード／INZONE KBD-H75

ソニー ヘッドセット／WH-CH720N

Bauhutte ゲーミングデスク／BHD-1200M

Bauhutte ゲーミングチェア／G-590

Bauhutte ロングモニターアームMS／BMA-1

ローランド オーディオミキサー／BRIDGE CAST X

GENELEC アクティブ・スピーカー／G One

HyperX スタンドマイク DuoCast／USB Microphone(Black) - RGB Lighting

AverMedia キャプチャーユニット／LIVE GAMER EXTREME 3 - GC551G2

OBSBOT Webカメラ／Meet SE

NEEWER リングライト／RP18B Pro

応募方法など各詳細はキャンペーンサイトにて。

「サプスク」内のデジタル素材を定期的更新中

「サプスク」は、SNSへの投稿や動画配信などに活用できる多様なデジタルアイテムを、無料でダウンロードできるサービス。

KYORAKUでおなじみの「キュインキュイン♪」音をはじめとする人気機種の効果音や様々なグラフィック、アニメーション素材を豊富に用意。アイテムは今後も定期的に追加される予定となっている。

※利用の際は、必ず事前に利用規約を確認

KYORAKU企業CMのスペシャルコラボver.を制作中

昨年公開された「KYORAKU企業CM」の新しいバージョンが鋭意制作中。今回はスペシャルなコラボが実現し、さらにパワーアップした内容となる予定となっている。

KYORAKUは、本プロジェクトを通じて、今後も日本のカルチャーの発展と、エンターテインメントを創り出すクリエイターを応援していくとしている。

(C)KYORAKU