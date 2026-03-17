UCC上島珈琲は、コーヒーで自分をととのえる“コンディショニングコーヒー”をコンセプトにした機能性表示食品「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」を3月16日に発売した。本製品は、コーヒー由来トリゴネリンによりBMIが高めの方の安静時エネルギー消費の向上をサポートする機能性表示食品で、同機能を持つPETボトルコーヒーとしては日本初となる。

UCC上島珈琲「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」

コーヒーの新たな価値「コンディショニング」を提案

これまで香りや味わいを楽しむ嗜好品、あるいはリフレッシュの手段として親しまれてきたコーヒーに対し、UCCは「おいしく飲むことで自分をととのえる」という新たな価値を見出した。現代社会において多くの人が感じている目に見えない調子の変化やコンディションの揺らぎを課題と捉え、本製品を開発したとのことだ。

「BLACK無糖」ブランドのアイデンティティを継承し、原材料はコーヒーのみ、香料無添加、レギュラーコーヒー100%にこだわっている。機能性成分のトリゴネリンもコーヒー由来であり、製品への添加は一切行われていない。独自の焙煎・ブレンド技術により、毎日飲めるおいしさと“まろやか、贅沢なコク”を実現している。

「コーヒー由来トリゴネリン」が代謝をサポート

機能性関与成分である「コーヒー由来トリゴネリン」は、コーヒー生豆に多く含まれる成分だ。UCCの研究により、BMIが高めの方(23≦BMI＜30)の安静時エネルギー消費の向上をサポートすることが初めて見出された。安静時エネルギー消費は日常のエネルギー代謝の約70%を占めるが、20代から加齢に伴い低下するといわれている。

トリゴネリンは焙煎を深くするほど減少する性質があるが、浅すぎると酸味が強くなる課題があった。同社は1933年の創業以来培ってきた技術を駆使し、成分の含有量維持とおいしさの両立に成功したようだ。

毎日続ける代謝ケアの新習慣

20代から基礎代謝量が減ることを認知している人は約75%にのぼる一方、そのうち約34%は具体的な行動を始められていないという実態がある。UCCは、日常生活を大きく変えることなく、毎日飲むコーヒーを通じて代謝をケアする新習慣を提案している。

パッケージは“カルテ”をモチーフにしたスタイリッシュなデザインを採用し、ボトル上部には新形状のダイヤカットが施されている。今後、無料引換券が当たるXでのプレゼントキャンペーンや、PayPayポイントが最大15%戻ってくるキャンペーンも実施予定だという。

「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」製品概要

UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml

■届出名称:UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml

■発売日:3月16日

■希望小売価格:198円(税抜)

■1ケース:24本入り

■販売チャネル:全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、自販機、オンラインショップを中心とした全チャネル

■1日摂取量目安:1本(500ml)を目安に摂取

