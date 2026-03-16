「コナズ珈琲」を手がけるKONA'Sは3月18日、新ブランド「KNOWS COFFEE(ノーズコーヒー)」1号店となる「KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店」を、「イオンモール津田沼South」(千葉県習志野市)の2階にグランドオープンする。

KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店

コンセプトは「いちばん近いサンセット」

これまでコナズ珈琲では、ロードサイド店舗を中心に「いちばん近いハワイ」として"非日常の感動"を提供してきた。その経験を礎に、同ブランドでは、現代人が求める"日常の余白"に着目。「いちばん近いサンセット」をコンセプトに、まるでハワイのサンセットタイムのような、日々の忙しさから解放され、思い思いの時間を過ごせる空間の提供を目指す。

営業時間は7:00～22:00(L.O 21:30)。なお、オープン日の3月18日は営業時間が異なる。定休日はなし(イオンモール津田沼Southに準じる)。

なお、2026年5月下旬以降には、埼玉県越谷市のイオンレイクタウン内に2号店がオープンする。詳細は今後発表される。

KNOWS COFFEE

ハワイコナ100%を2つの精製方法で味わう

ハワイ島西側のコナ地区のみで栽培される非常に希少なハワイコナの豆を100%使用。コーヒーの種類だけでなく製法まで選べる点が特徴で、「ウォッシュド製法」と「ナチュラル製法」の2種類から選択できる。

流通している豆は、実を取り除いて発酵させるウォッシュド製法が主流だが、ナチュラル製法では実を残したまま発酵させることで、フルーティーな香りや奥行きのある味わいを引き出す。一方で、乾燥期間が長く、発酵管理が難しいことから取り扱いが非常に限られる。そんな2つの製法で味わえるのは日本でもごくわずかだという。

ハワイコナのコーヒー豆を100%使用したハンドドリップコーヒーは、注文ごとに一杯ずつ抽出して提供する。「コナウォッシュド」(850円)はウォッシュド製法の豆による上品な酸味と芳醇なコク、後味のクリーンさが特徴。「コナナチュラル」(850円)はナチュラル製法の豆を使用し、フルーティーな味わいと華やかな甘い香りが広がる。

ハワイコナの豆を30%使用した「コナブレンド」(610円)や、「ハウスブレンド(浅煎り/深煎り)」(520円)、「本日のコーヒー」(Medium:460円 Small:410円 Large:510円)も用意する。

定番コーヒーやハワイアンティー、スムージーも

「カフェ アメリカーノ」(Small:390円 Medium:440円 Large:490円)、「KNOWSラテ」(Small:520円 Medium:570円 Large:620円)などの定番コーヒーメニューに加え、「ハワイアンソルトキャラメルマキアート」(Small:560円 Medium:610円 Large:660円)、「いちご抹茶ラテ」(Small:580円 Medium:630円 Large:680円)など、ハワイを感じるドリンクメニューも提供する。

「トロピカルルイボスティー」(Small:510円 Medium:560円 Large:610円)、「パイナップルジャスミンティー」(Small:520円 Medium:570円 Large:620円)などのハワイアンティーや、「コーヒー スムージー」(Small:610円 Medium:660円 Large:710円)、「アサイーミルクスムージー」(Small:610円 Medium:660円 Large:710円)といったスムージーも取りそろえる。

そのほか、果肉入りのプレミアムフルーツジュースや、ワイン、ビールなどさまざまなドリンクメニューを用意している。

目の前で焼き上げるパンケーキバー

パンケーキバー

店内には、パンケーキが一枚ずつ焼き上がる様子を目の前で楽しめる「パンケーキバー」を設ける。鉄板の上で生地がふわっとふくらみ、焼き色がついていく音、香ばしい香りが広がるライブ感と、できたてのパンケーキが味わえる。パンケーキは一枚から注文可能。素材の味をシンプルに楽しむのはもちろん、ベーコンに目玉焼き、ホイップクリームにチョコレートソースなど、お好みのトッピングとの組み合わせもおすすめだという。さらに、目の前でバーナーを使って仕上げるトリュフバターパンケーキやブリュレパンケーキなど、多彩なメニューを用意している。

注文ごとにブレンダーで仕上げるフレッシュなフルーツソースも特長のひとつ。甘酸っぱい香りが広がるストロベリーや、爽やかな甘みのマンゴーなど、素材本来の味わいを凝縮したソースを全5種類取りそろえている。

テイクアウト可能なフードメニュー

豊富なフードメニュー

パンケーキのほか、フードメニューも豊富に用意する。店内仕込みのドレッシングを合わせた彩り豊かなサラダや、店内でカットした新鮮な野菜を包んだハウスサンドなど、手づくりにこだわったメニューをラインアップ。テイクアウト可能な商品を数多く取り揃えているため、店内利用はもちろん、オフィスやご自宅など、日常のさまざまなシーンで利用できる。

ハワイの風を感じる落ち着いた空間

店内はブラウンのウッド材を基調に、緑や茶色、オレンジ、白など、ハワイのサンセットや自然の風景を思わせる温かみのある配色の家具をアクセントとして配置。木のぬくもりがもたらす落ち着きと、夕暮れのようなやさしい色合いが重なり合い、自然と肩の力が抜ける心地よい空間を演出している。

また、広々としたソファー席や、一席ずつゆったり座れるよう配置や椅子にこだわったテーブル席など、一人ひとりが落ち着いて過ごせる席づくりにもこだわった。カウンター席は、座って利用できるスペースと立ち寄りやすいスタンディングスペースの両方を用意している。