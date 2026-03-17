ナッジは3月16日、エンバウンドと提携し、クレジットカード「Nudge」にて「温泉むすめカード」の提供を開始した。

温泉むすめは、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国の温泉地をキャラクター化し、その土地の魅力を伝える地域活性化プロジェクト。本カードは、日常の買い物を通じて同プロジェクトを応援できる仕組みで、カードの月次用額に応じて、温泉むすめが提供する限定特典や、オリジナルデザインカードを楽しむことができる。また、本提携に伴い、温泉むすめ総勢135名のソロデザインを含む、136券種の同時展開を実現した。

国際ブランドはJCB・Visaの2ブランドから選択可能。発行費用は5,000円。カラーコレクションは、新規登録時の1枚目に限り無料で発行できる。

応援の仕組み

同一カード番号で異なるデザインを追加発行できる

通常、クレジットカードのデザインを変更する場合、カード番号も変更となり、公共料金やECサイト等の決済登録情報をすべて書き換えなければならない。しかし、同カードでは「同じカード番号のまま」、異なるデザインのカードを追加発行できる。お気に入りのユニットメンバーを揃えたり、旅先の思い出として現地キャラクターのカードを追加したりと、コレクションとしても楽しめる。

「保存用カード」を付属

オリジナルデザインカードを発行すると、クレジットカードとして利用できる1枚とは別に、観賞用として同じデザインを残しておける「保存用カード」が付属する。推しのアイテムとして手元に残して楽しめる特別な一枚となっている。

全136券種の限定デザインカード

温泉むすめクラブへの入会で、全136券種の限定デザインカードを発行できる。総勢135柱の温泉むすめ一人ひとりにスポットを当てたソロデザイン135種類に加え、同プロジェクトの公式ロゴをあしらったシンプルなデザイン1種類を用意している。

オリジナルカードデザイン

カードの利用に応じた「限定特典」も

ナッジカードアプリから温泉むすめクラブに入会の上、同カードを利用すると、月次利用額に応じて、限定書き下ろしイラストが引けるガチャチケットを提供する。