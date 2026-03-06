クレディセゾンは3月3日、東宝が提供する新たなポイントプログラム「TOHO-ONE」をよりお得に楽しめる「TOHO-ONEセゾンカード」の募集を開始した。

「シネマイレージカードセゾン」がリニューアルし、映画鑑賞に加え、演劇やグッズの買い物など、東宝グループのサービスを横断して楽しめるカードへと刷新した。

年会費は初年度無料、2年目以降は2,200円で、年間1回以上の利用があれば翌年度の年会費は無料となる。国際ブランドはAmerican Express。

TOHO POINTをためる

東宝グループの対象サービスにおいて、利用金額の2%のTOHO POINTが貯まる。特にTOHOシネマズでは、鑑賞チケットに加え、ポップコーンなどの飲食や劇場グッズの購入も対象となる。

対象サービス(2026年3月3日時点)は、TOHOシネマズ、東宝ナビザーブ、TOHO entertainment ONLINE、日比谷シャンテ、ゴジラ・ストア。一部劇場、店舗、商品は対象外となる。詳細は各対象サービス公式ホームページで確認できる。

TOHO POINTをつかう・交換する

貯まったポイントは1ポイント=1円相当として支払いに利用できる。また、実質最大16%還元される「ポイントリワード」で、東宝グループならではの体験にも交換できる。

ポイントリワードでは、6回分の映画鑑賞(基本料金)相当のポイントで映画を1回無料鑑賞できる「映画ポイント鑑賞」や、映画鑑賞時の座席アップグレード、限定グッズ交換、東宝スタジオツアーへの応募などの特典を用意している。

映画鑑賞がお得に

映画がおトクなCINE 3DAYS

火・水・木曜日は、映画をお得に鑑賞できる「CINE 3DAYS」。火曜日の「TOHO-ONEメンバーデイ」と水曜日の「TOHOウェンズデイ」では1,300円、木曜日の「セゾンの木曜日」は1,200円で映画を鑑賞できる。

また、毎年カードの入会月には年1回、映画を1,200円で鑑賞できる特典を提供する。さらに、たまった永久不滅ポイントを映画鑑賞に利用することも可能。

たまった永久不滅ポイントで映画鑑賞が可能

誕生記念キャンペーン

同カードの募集開始を記念し、期間限定のキャンペーンを実施する。

2026年3月限定で、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズで映画を500円で鑑賞できる「スーパーセゾンの木曜日」を実施する。同社発行のセゾンカード・UCカード会員が対象。

スーパーセゾンの木曜日

また、新規入会キャンペーンも実施する。キャンペーン期間中に同カードへ入会し、入会日の翌月末までにショッピングを利用した場合、最大5,000円をキャッシュバックする。カード入会日は2026年3月3日～5月31日まで。