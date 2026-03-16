阪急電鉄は、駅利用者の利便性向上を目的として、「PiTaPa」「ICOCA」などの交通系ICカードで改札内に入場した後、同一駅かつ20分以内なら料金不要で出場できる新たなサービスを3月18日初発から導入すると発表した。

このサービスにより、入場直後に忘れ物などで改札外へ出る場合に加え、駅構内の通り抜け、ホームでの送迎、駅ナカ店舗や構内コインロッカーの利用などについても、交通系ICカードを使って駅を便利に利用できるとしている。

阪急電鉄の全87駅(花隈駅を含む。天神橋筋六丁目駅は対象外)で、「PiTaPa」「ICOCA」など全国相互利用に対応したプリペイド式の交通系ICカード(モバイル含む)が対象。クレジットカードのタッチ決済は対象外となる。対象の交通系ICカードで改札機にタッチして入場し、20分以内に同じ駅の改札機へタッチすると、自動的に入場状態がキャンセルされ、料金不要で出場できる。改札内に20分を超えて滞在した場合は、駅係員に申し出る必要がある。

なお、ICカードを持っていない場合や、改札内での滞在が20分を超えると見込まれる場合、事前に券売機で入場券を購入することになる。入場券の料金は大人170円・小児90円。購入当日の入場時刻から2時間以内に限り有効とされ、有効時間を超えた場合は2時間ごとに追加料金(大人170円・小児90円)が発生する。