TVerは16日、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表した。2025年10月にサービス開始10周年を迎えたことを記念して新設された賞で、ユーザーへの感謝と番組制作者への敬意を込め、計10番組が表彰された。

浜田雅功

10周年記念大賞にはTBSの『水曜日のダウンタウン』を選出。TVerにおけるバラエティ番組の総再生数で1位を記録したほか、「TVerアワード」バラエティ大賞を2021年から5年連続で受賞。さらにTVer史上初となる番組累計再生数3億回(2020年12月～2025年11月の見逃し配信再生数)を突破するなど、サービスの成長を象徴する番組として評価された。ダウンタウンの浜田雅功は受賞に際し、「そないみるか?(笑)」とコメントした。

10周年記念優秀賞には、テレビ朝日『アメトーーク!』と日本テレビ『月曜から夜ふかし』が選ばれた。『アメトーーク!』の蛍原徹は「TVerでの見逃し配信は2023年と後発だったが、名誉ある賞を頂きうれしい」と喜び、「この楽しさをTVerで観ている皆さんと共有していきたい」と語った。

『月曜から夜ふかし』の沢田健介プロデューサーは「番組を見て人生が楽しいものだと思えた、というメッセージをいただいた」と視聴者の声を紹介し、「今後もマツコさん、村上さんと一緒に“夜ふかしらしさ”全開で番組を作っていきたい」とコメントしている。

ローカルバラエティ賞では各地域の人気番組が選出された。北海道・東北部門は『ジンギス談!』(北海道放送)、関東部門は『いろはに千鳥』(テレ玉)、中部部門は『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(中京テレビ)、関西部門は『笑い飯西田のてくてく大喜利』(奈良テレビ)、中国・四国部門は『かまいたちの掟』(TSKさんいん中央テレビ)、九州・沖縄部門は『ゴリパラ見聞録』(テレビ西日本)、BS番組部門は『ウチ、“断捨離”しました!』(BS朝日)が受賞した。

『いろはに千鳥』で受賞した千鳥のノブは「TVerで見ているという声が本当に多い。もう10年連続ぐらいで頂きたい」と語り、大悟も「TVerのおかげで皆さんに見ていただけている」と感謝を述べた。

受賞を記念して、各番組の傑作回をTVerで期間限定配信するほか、受賞者のコメントなどを収めたTVer限定動画も公開される。