世界各国で高視聴率を記録しているクイズ番組『THE FLOOR』が、日本テレビ系で28日(19:00～)に日本版として放送される。MCを務めるのは俳優の岡田准一。同局でのMCは今回が初となる。

優勝賞金1000万円を懸け、32人の芸能人が巨大LEDフロアで1対1のクイズ対決を繰り広げ、陣地を奪い合う新感覚の“陣取りバトル”。岡田は「“1対1の真剣勝負”“負けたら後がない戦い”に惹かれた」と語り、世界的ヒット番組の日本版に挑む。

同番組は、2023年にオランダでスタートし、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど世界各国で放送されている国際的ヒットフォーマット。世界中で高視聴率を記録する人気番組が、日本版として制作・放送される。

優勝賞金1000万円を懸けて32人の挑戦者が1対1のクイズ対決を行い、陣地を拡大していく“陣取りバトル”。巨大なLEDフロアが32マスに分割され、各挑戦者がそれぞれのマスに立ち、隣接する相手と対決して勝利すると陣地を奪うことができる。

クイズは挑戦者が選んだ「得意ジャンル」の画像当て問題。次々と表示されるビジュアルを見て回答するハイスピード形式で、シンプルながら緊張感あふれる勝負が展開される。俳優やアスリート、アーティスト、芸人など、32人の芸能人が挑戦者として参加する予定で、出演者は後日発表される。

MCに決定した岡田は「まさか自分がクイズゲーム番組のMCを務めることになるとは思っていなくて驚きました」とコメント。「“1対1の真剣勝負”“負けたら後がないギリギリの戦い”というところに惹かれ、新たな挑戦としてMCを務めさせていただきました」と語った。

収録を終えた感想については「熱気がすごくて、こんな戦いはなかなか見られないのではないかという“熱いバトル”が見られる番組でした」と振り返り、「誰でも答えられるような分かりやすいクイズなので、大人から子どもまで楽しめると思います」と見どころをアピールした。

――海外の大ヒット番組『THE FLOOR』の日本版MCに決まって。

まさか自分がクイズゲーム番組のMCを務めることになるとは思ってなく、驚きました。これまでは、少しマニアックな武術番組や歴史番組など、自分の興味があることはやってきたんですが、今回はクイズ形式でありながらも“１対１の真剣勝負”“負けたら後がないギリギリの戦いの番組”ということにすごく惹かれて、新たな挑戦として、『THE FLOOR』のMCを務めさせていただきました。

――日本版『THE FLOOR』収録を終えて。

熱気がすごくて、こんな戦いはなかなか見られないのではないかという“熱いバトル”が見られる番組でした。本日の収録現場に『THE FLOOR』の海外チームがお越しになっていて、最後に「素晴らしかった！アメージング」と褒めていただいたので良かったです。「オランダの番組でとても人気があって、世界中に広がった番組ということで、そのチームが来ます」とスタッフさんに事前に言われて、緊張しながら収録に臨みました（笑）。挑戦者の方々が１対１の対決を楽しみながら、真剣勝負をしていただいたり、助けていただいたり、とても楽しい収録でした。

――『THE FLOOR』の見どころは。

一回でも負けたら終わりの真剣勝負のゲームです。知略バトルでもあると思いますので、そこを楽しんでみていただきたいのと、誰でも答えられるようなわかりやすいクイズになっています。大人からお子様まで楽しめる番組です。ぜひご覧ください。

岡田准一は1980年11月18日生まれ、大阪府出身。95年にアイドルグループ・V6の最年少メンバーとしてデビューし、歌手活動と並行して俳優としても活躍の場を広げた。2000年代以降は本格的に俳優業に力を入れ、映画やドラマで存在感を発揮。映画『永遠の0』での演技により、2015年の日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞した。さらに、映画『蜩ノ記』では最優秀助演男優賞を受賞し、同年に主演・助演の両部門を制する快挙を達成した。

