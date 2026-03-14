芸人の恋愛観をのぞき見できるYouTubeチャンネル『#コイワラ【芸人×恋愛】』のイベント『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』が5月24日、東京・有楽町よみうりホールにて開催される。

『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』

エミリンとタナカガがゲストで登場

『お昼なのにこんなこと話しちゃいます by #コイワラ』は、YouTubeチャンネル内の人気企画「ケイとCOCOの恋愛相談室」の特別版として、相席スタート・山崎ケイ(※崎はたつさき)とCRAZY COCOによる、“普段誰に相談したらいいのか分からない恋愛や性のお悩み”を語り尽くすイベント。

3度目のイベント開催となる今回は、ゲストに登録者数160万人を超える大人気女性YouTuber・エミリン、2人組YouTuber「パパラピーズ」のメンバーとして知られるインフルエンサー・タナカガを迎え、お昼からディープな恋愛話を繰り広げる。

チケットは、3月14日(11:00〜)よりFANYチケットにて先行受付、3月21日(10:00〜)より一般販売をそれぞれ開始。

相席スタート・山崎ケイ コメント

性から愛まで幅広くやってきた劇場版も今回で3回目。恋バナは、もう2度とこういう気持ちを味わうことがないんだという寂しさと、この面倒臭さから卒業できてよかったという喜びを与えてくれます。参加型のイベントなので、今回も皆様といろんな気持ちを共有できたらと思います!

CRAZY COCO

コイワラ、ついに他事務所ゲストの方々を交えて1000人キャパイベント! 夢の様な大舞台でワクワクしっぱなしです! お客様とゲストの方と一緒に、Deepコイワラ楽しみます!