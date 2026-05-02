オードリー春日「急に目隠しをされて連れ出されて…」東京ドームでのライブを“ドッキリ”で伝えられた瞬間を振り返る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月16日（木）の放送は、「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）でパーソナリティを務めるオードリー・春日俊彰さんが登場！ ここでは、2024年に開催されたイベント「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」が発表された瞬間を振り返った模様をお届けします。

◆春日「気づいたら東京ドームに…」

れなち：オールナイトニッポンを17年続けられていますが、このあいだ星野源さんが10年で終えられたじゃないですか。

春日：そうね。

れなち：今まで、そういう節目で「じゃあここでちょっと区切ろうか」みたいな話って出たりはしなかったですか？

春日：その……私は聞いてないという（笑）。

れなち：ハハハ（笑）！ 決定権はないですか？

春日：ないし、（スケジュールが）全部決定した後に私のところに来るので、「どうします？」みたいな相談もなく。

れなち：そっか、ドームのイベント（オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム）も現地で知らされましたもんね。

春日：そうよ。普通にレギュラー放送の準備をしていたら、急に目隠しをされて連れ出されて、気づいたら東京ドームにいて「ライブをやります」みたいな（笑）。

れなち：でも、起きたこと全部受け止めていく器の大きさは何なんですか（笑）？

春日：いやいや、器とかじゃなくて教えてくれないだけ。

れなち：ハハハ（笑）！ 別に怒ることもないんですか？

春日：まあ、そうね。

れなち：奥さまに何か言われませんか？「この日、休みじゃないの？」とか。

春日：それも分からないから、とりあえず仮で（笑）。でも、やっぱり「今月の休みはいつですか？」って毎月聞かれるのよ。

れなち：そうですよね。お子さんもいるし、出かけたいですよ。

春日：だから「仮の休みです」って言って、カレンダーに丸をつけてもらっていますけどね。

れなち：そうなんですね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM