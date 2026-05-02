有吉弘行「いつまで書いてるの？」インスタライブ中の視聴者コメントに苦言

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月26日（日）の放送では、ライブ配信のコメントの話で盛り上がりました。

◆有吉、生配信中のコメントに苦言

この日、有吉はラジオの本番前にインスタライブをしていたことを明かします。その配信には、タレント・女優の野呂佳代さんも観に来ていたそうですが、「いつまで経っても退出してくれないから『野呂さん、ちょっと出ていってください』って（笑）」と生配信中の一幕を振り返ります。

また、インスタライブの様子を見ていた関が「何のコメントが来ても『5,000円ありがとうございます』って返していましたよね（笑）？」と指摘すると、「『5,000円ありがとうございます』って言っていたら（お金が）入るんじゃないの？」ととぼけ、関は「1円も入ってなかったです」と笑います。

一方で、有吉は配信中に届いた視聴者からのコメントに対し、「ああいうのをやっているときにさ、『面白くないんだけど』って言ってくるやついるよな」と不満を吐露。これには千葉も「いますね！“出ていけよ”って思います」と激しく共感し、続けて有吉は「（心無いコメントは）全部ブロックしてやろうかな」と宣言します。

さらには、「俺が『野呂さん、5,000円ありがとうございます』って言ったら、みんなが『5,000円ありがとうございます』って同じことを書き始めて。普通、芸人だったら、誰かがそれを書いたら“違うことを書かなきゃ”ってなるだろ？ その努力がないんかいって」と苦言を呈します。これに、関が「ないですよ（笑）。みんな面白いと思ったことを書きますから」と言うものの、有吉は「せめて3回までだろ。（同じコメントが）続くと、“いつまで書いてるの？ つまらないな”って思う」と愚痴が止まりません。

千葉も「そんなことを言わないでください（笑）。芸人が見ているわけではないですから」とフォローしますが、「それでもよ。お互いさまだろ、そんなの基礎中の基礎なんだよ。社会人として生きていても、それぐらいの常識ないんかい」と主張する有吉に、関は「ネットの世界では、そんなの考えずに皆さん書いていますから」と苦笑いを浮かべていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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