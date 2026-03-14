15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55～)には、70歳の夫と59歳の妻という新婚さんが登場する。

今回の新婚さんは、70歳の夫と59歳の妻という大人カップル。夫は和柄デザイナーで、人気チョコレートのパッケージなども手がけている。これまで和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上で、“和柄のスペシャリスト”として知られている。

互いに離婚を経験したバツイチ同士で、長い独身時代を経て2度目の結婚となった2人。子供を産んでいない妻は、10年ほど前から「60歳ぐらいで誰か家族になってくれたらいいな」と思っていたそうだが、逆に夫は、あえて独りの楽しみを見つけていたので寂しいと思っていなかったという。しかし、妻と出会って「本当は寂しかったと気づいた」と振り返る。

20代から経営していたブティックを畳み、「着物が着たい」と呉服の世界に入った妻。SNSを見て、「良い投稿をしている人だな」とずっとフォローしていたのが夫だったそう。

あるとき妻は「着物パーティを主催します」という投稿を目にし、京都のお寺で行われた100人ほどの会に参加。大好きなショーン・コネリーのように枯れた感じが漂うシルバーヘアの夫に好感を抱き、夫も挨拶に来た妻を見て「好みの顔や」と好印象だったそう。

妻がもっと話を聞いてみたいと思っていたところ、パーティで隣の席になった人から、「先生(夫)も来られるお茶と狂言の会に行かない?」と誘われて参加。そこで再会し、運命を感じた夫は、帰り際、妻を食事に誘った。

京都のダイニングバーで食事をした2人は、話が盛り上がり、気づけば6時間半も経って24時前に。当時、大阪に住んでいた妻は、すでに終電がなく、夫から「一緒に泊まりますか?」という誘われたという。

それに対し、タクシーで帰るという選択肢を思いつかなかった妻は、1月の京都で野宿をするか泊まるかしかないと思い込み、2人でホテルへ。

「彼女が泊まることを望んでいる」と捉えていた夫だが、先にお風呂に入るかと尋ねても、妻は「結構です」とピシャリ。寝る際も「私のせいでソファに寝させるのも申し訳ない」と、仕方なく同じベッドに入った妻だったが、夫が太ももを触ってきたことで「ギャー!」と大パニックに。夫は「嫌よ嫌よも好きのうちと試されているかと思った」というが、どうやら違うと察し、「何もしないから安心して寝て」と紳士な対応をしてみせたそう。

その後、気まずくなると思いきや、友達以上恋人未満の関係が続いたそうだが、「妻にするならこの人しかいない」と心の中に決めていた夫は、半年後、東京での仕事に妻を誘った。

東京から車で帰っていたとき、ひどい渋滞に巻き込まれた2人。夫からの提案でしりとりに興じることになり、妻は「こんな楽しそうにしりとりする70歳、初めて!」と微笑ましく感じつつも、3時間が経過したあたりで発熱してしまったという。

自宅のある大阪まではまだ遠く、「僕の家で休んでいきませんか」という夫の言葉に甘えることに。そこで献身的な看病を受け、「一緒にやっていけるのかな」という思いになり、結婚へと至ったそう。