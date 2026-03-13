週刊誌で両親の別居報道　布川敏和の長男・隼汰が「逆に楽になった」と語るワケ「やっと…」

元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の長男・隼汰が、両親の別居当時の心境を語った。両親の口論に心を痛めながらも、約2年間誰にも打ち明けられずにいたという隼汰。週刊誌で別居が報じられたことで「逆に楽になった」と感じた理由を明かした。

布川敏和と長男の隼汰 (C)AbemaTV,Inc.

「俺の離婚の原因は、そういうところ」

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“イマ”に独占密着した。

1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。

番組では、孫たちと遊ぶ布川の姿も。親になった長女の姿を見て、布川は「子どもの相手をしてるお母さんっていうのは、本当に大変」と語り、「元嫁のつちやさんが3人やってくれてたってとこに感謝が、自分もパパ業やる時にはそれが見えない。当たり前になっていて、ありがたさが感じられなかった。俺の離婚の原因は、そういうところ」と後悔を吐露した。

週刊誌の報道で「逆に楽になった」

さらに密着の中では、布川と長男・隼汰の親子水入らずの食事の席に同行。当時の夫婦関係や離婚の真相に迫った。

隼汰は両親の口論に心を痛めていたといい、「親の顔色を見て過ごしていた」「夫婦喧嘩って子どもからすると怖いもの」と振り返る。隼汰の言葉を受け、布川は「可哀想な思いはさせてた」と反省を口にした。

そして、布川は元妻が家を出て行った当時の状況について、「(仕事で)地方に何泊かしてる時に、帰ったらもういなかった。それがクリスマス・イブの日」と回顧。一人残された布川に隼汰はできる限り付き添って いたといい、「死ぬんじゃないかと……」と当時の切迫した思いを打ち明けた。

また、隼汰は両親の別居について2年近く誰にも打ち明けられなかった苦悩を吐露。週刊誌の報道が出たことで「逆に楽になった」「やっとみんなに『どうなってんの?』『いや実はこうだったんだよ』とか、『どうしたらいいのかな』と相談できたから。あそこで救われた」と語った。

還暦を迎えたいま、「60歳で死ぬという設定で生きてきた。でも、もし60歳になったとして、70歳、80歳まで生きたら、そこは儲けもんじゃん」と語る布川。一軒家を手放し、家族の近くで歩み始めた“第二の人生”。その穏やかな表情に、隼汰も「今まで見ている中では一番良い」と話した。