離婚後に自宅がゴミ屋敷状態「精神的に心配な部分も」「ここで孤独死しちゃうって思うぐらいの家」　当時の布川敏和を長男が語る

元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“現在”に密着した企画で、離婚後の生活について家族が語った。長男は当時の自宅について「1回ゴミ屋敷みたいになった」と振り返り、「このままだとここで孤独死してしまうと思うぐらいの状態だった」と心配していたことを明かした。

布川敏和 (C)AbemaTV,Inc.

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“イマ”に独占密着した。

1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。

その後、家族で暮らしていた一軒家に1人で住み続けていたが、「還暦を機に家を売ってマンションに住もう」と決意。「90%断捨離して、10%だけ新しいマンションに持ってきた」と、生活環境を一新した。現在は愛犬とともにマンションで1人暮らしを送っているという。

密着には、長男・隼汰も登場し、布川が離婚した後の実家の様子について「1回ゴミ屋敷みたいになった時もあった。水回りとかも全然掃除できてない」と回顧。

さらに隼汰は「それでも普通に生活してた。それが傍から見ると異常なぐらい(の状態だった)」と当時の父の様子を振り返り、「精神的に心配な部分もあって、このままだと本当にここで孤独死しちゃうって思うぐらいの家だった」と危機感を抱いたことを明かした。

布川も「孤独死ってこういうことかと思ったね」と当時の心境を明かし、還暦の節目に30年間住んだ一軒家を売却した経緯を語った。