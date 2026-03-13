隣の部屋は「なんと…」　長女が近くに住むマンションへ転居した布川敏和、まさかの偶然に驚き

元「シブがき隊」でタレントの布川敏和が、現在の生活について語った。長女が近くに住むマンションへ転居したところ、偶然にも元妻・つちやかおりと隣同士の部屋だったといい、食事をおすそ分けしてもらうなど現在も良好な関係が続いていることを明かした。

部屋番号を教えてもらったら…

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“イマ”に独占密着した。

1991年に元妻でタレントのつちやかおりと結婚し、3人の子どもに恵まれた布川。世間からはおしどり夫婦と見られていたが、2年間の別居生活を経て2014年に離婚した。

現在、布川は長女が近くに住むマンションへ転居。そこは偶然にも、元妻・つちやかおりと隣同士の部屋になったといい、「部屋番号を教えてもらったら、なんと元嫁のつちやかおりさんの隣の部屋だった」と、布川自身も驚いた様子で話す。

そして、元妻との関係性について「つちやさんが晩ご飯とかを作って、『これ作ったけど食べる?』って持ってきてくれたりね。焼きそばを作って、“紅しょうが”がない時とかあると、隣をピンポンと押して、『紅生姜ある?』って」と打ち明ける。

番組スタッフが「今一番仲良いんじゃないですか?」と尋ねると、「そうそう。この間のクリスマスイブは向こうの家で」と、かつての離婚騒動が嘘のような良好な関係性を笑顔で語った。

【編集部MEMO】
『ABEMAエンタメ』では、ABEMA厳選の「エンタメニュース」を動画にこだわって配信中。最新ニュースはもちろん、初出しの解禁情報をどこよりも最速で紹介する。さらに、“エンタメ情報の発信源”となっている芸能人・有名人のSNSをアベマ独自の目線でオリジナルニュース化。地上メディアと差別化したコンテンツ制作でアベマ世代の最旬とトレンドを届ける。

