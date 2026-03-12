避妊具に穴を開け妻を妊娠させた同僚を「それは完全にDVだ」と厳しく断じる　前原瑞樹、梨田明役でドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』出演

テレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)に、前原瑞樹が出演する。

梨田明役の前原瑞樹

哲也の裏切りと狂気を客観的に見つめる同僚役

前原瑞樹が演じる梨田明は、哲也(浅香航大)の同僚であり飲み仲間で、身勝手な欲望から避妊具に穴を開けアサを妊娠させた哲也に対し、「それは完全にDVだ」と厳しく断じる現代的な感性の持ち主。暴走する哲也を冷ややかに見つつも、常に気にかけるなど優しい一面も持っている。

前原瑞樹 コメント

「産まない女はダメですか？」というタイトルも強烈ですが、「DINKsのトツキトオカ」というタイトルにもとても惹かれました。今回、台本を読んでいく中で新しく出会う言葉や考え方もあり、この作品が様々なきっかけを作っていくことにも繋がるのかなと思っております。僕は哲也の同僚の梨田を演じます。哲也から日々聞かされるとんでもない、でも切実な言葉に、素直に反応していけたらと思っております。毎週ドキドキハラハラヒリヒリの連続です。是非見てください。

