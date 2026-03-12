避妊具に穴を開け妻を妊娠させた同僚を「それは完全にDVだ」と厳しく断じる　前原瑞樹、梨田明役でドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』出演

テレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)に、前原瑞樹が出演する。
哲也の裏切りと狂気を客観的に見つめる同僚役
前原瑞樹が演じる梨田明は、哲也(浅香航大)の同僚であり飲み仲間で、身勝手な欲望から避妊具に穴を開けアサを妊娠させた哲也に対し、「それは完全にDVだ」と厳しく断じる現代的な感性の持ち主。暴走する哲也を冷ややかに見つつも、常に気にかけるなど優しい一面も持っている。
前原瑞樹 コメント
「産まない女はダメですか？」というタイトルも強烈ですが、「DINKsのトツキトオカ」というタイトルにもとても惹かれました。今回、台本を読んでいく中で新しく出会う言葉や考え方もあり、この作品が様々なきっかけを作っていくことにも繋がるのかなと思っております。僕は哲也の同僚の梨田を演じます。哲也から日々聞かされるとんでもない、でも切実な言葉に、素直に反応していけたらと思っております。毎週ドキドキハラハラヒリヒリの連続です。是非見てください。
(C)「産まない女はダメですか？」製作委員会
【編集部MEMO】
結婚3年目、金沢アサ(宮澤エマ)と夫・哲也(浅香航大)は共働きで意識的に子供を持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。毒親に支配された壮絶な過去から「子供は絶対に持たない」と心に誓っていたアサ。周囲からの「子供はまだ?」、「作らないなんて変」という無遠慮な言葉に傷つくこともあったが、哲也の「二人で生きていこう」という言葉が、彼女の心の支えだった。しかし、その信頼は残酷な形で裏切られる。密かに「父親になりたい」と願っていた哲也は、アサの意思を無視し、避妊具に穴を開け、避妊に失敗したように見せかける。何も知らないアサは、体調不良を感じて訪れた産婦人科で、衝撃の妊娠事実を告げられる。さらに運命の悪戯か、そのクリニックには哲也の高校時代の後輩・望月沙也香が勤務していた――。望まぬ妊娠と、夫の過去を知る女。幾重にも重なる運命の歯車が、アサの人生を狂わせていく。