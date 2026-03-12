タリーズコーヒージャパンは3月18日に、「ハニーハニーミルクラテ」(HOT・ICED/Short:620円、Tall:680円、Grande:740円)など季節限定ドリンク3品とフードを発売する。

今回は"HONEY LOVERS"と題し、店舗でも販売しているタリーズオリジナルハニーを使用したシーズナルドリンクが季節限定で登場。「新しい"いつもの"をタリーズで」をテーマに、定番の「ハニーミルクラテ」をはじめ、はちみつ仕立てのラインナップが展開される。

「ハニーハニーミルクラテ」は、芳醇なエスプレッソとコク深いミルクを合わせ、タリーズハニー使用の特製ハニーホイップをトッピングした商品。はちみつの華やかな香りとやさしい甘さが全体を包み込む一杯に仕上げている。

「&TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー」(HOT・ICED/Short:620円、Tall:680円、Grande:740円)は、濃く鮮やかな赤い抽出色が特長のマラウイ産茶葉をブレンドした香り高い紅茶に、ミルクと特製ハニーホイップを重ねた一杯。

ひと口目に広がるはちみつの華やかな香りとやわらかな甘み、紅茶の豊かなアロマが重なり合い、奥行きのある味わいを楽しめる。

「ハニーアサイースワークル」(Tall:650円)は、アサイーとストロベリーを合わせ、甘酸っぱい爽やかな味わいに仕上げた一杯。トッピングのはちみつのやさしい甘さが果実のおいしさを引き立てている。

ドリンク発売同日の3月18日より、ケーキも登場。

「ミルクレープ ダブルクリーム」(単品:530円、セット:900円)は、12層のクレープ生地に、ホイップクリームとカスタードクリームを合わせた一品。口どけのよいクリームとしっとりした生地が重なり合う、満足感のある仕上がり。

「レモンライムミントのタルト」(単品:530円、セット:900円～)は、レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた、爽やかな味わいのタルト。柑橘のほどよい酸味とミントの清涼感が広がり、すっきりとした後味を楽しめる。