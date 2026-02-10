タリーズコーヒージャパンは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とのコラボレーションを2月18日より期間限定で展開する。

Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～

1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。同じアメリカ発祥という共通点をもつ「トムとジェリー」とタリーズコーヒーは、2020 年より様々なコラボレーションアイテムを展開している。

今回のコラボレーションでは、”Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～”をテーマに、タリーズコーヒーの商品を通じて、笑顔やワクワク感を届ける。

中でも限定ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J(ピーナッツバター＆ジェリー)」をモチーフに、「トムとジェリー」の”ふたりでひとつ”の関係に重ねて考案したラテとミルクティーが登場。限定デザインカップやグッズには、エプロンを付けたキャラクターたちがコーヒーを運ぶ様子や、コーヒータイムを楽しむ姿をデザインし、コラボレーションならではの世界観を表現している。

Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～

「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」(750円)は、ピーナッツバターのほどよい塩味とコクに、エスプレッソがマッチした香り高いラテ。ほんのり甘く香ばしい味わいに、サクサク食感のラスクがアクセントになっている。ラスクでホイップとピーナッツバターソースをすくって食べるのもおすすめという。

「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」(750円)は、まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピング。紅茶の豊かな香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかなドリンク。

そのほか、限定グッズも登場する。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s26)