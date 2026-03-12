jaybeが運営する暗号資産ニュースメディア「JinaCoin」は、2026年3月11日に「暗号資産投資の損益実態に関する調査」を発表した。本調査は2026年2月18日〜25日の期間、20代以上の日本在住者878名を対象にインターネット調査にて実施された。

調査の結果、職業や雇用形態によって投資成果に顕著な差があることが明らかになったという。

全体の4割が暗号資産を保有、そのうち6割超が利益

暗号資産保有者の通算損益

調査対象者878名のうち、358名(40.8%)が現在暗号資産を保有していることが明らかになった。保有者358名の損益状況を見ると、「利益が出ている」は61.6%にのぼる。一方で「損失が出ている」は20.2%、「ほぼトントン」は16.5%となり、保有者の約6割が利益を出している実態が浮き彫りになった。

会社員(正社員)の66.7%が利益を達成

暗号資産の通算損益 職業別

保有者358名を職業別に分析したところ、最もサンプル数が多い会社員(正社員)187名では66.7%が利益を出している。

詳細な損益分布では「0～100万円未満の利益」が49.2%と約半数を占めており、比較的少額から着実に利益を積み上げている層が多い傾向だという。

一方で会社員(契約・派遣社員)14名においては「利益が出ている」は28.6%にとどまった。「損失が出ている」は42.9%に達し、全職業の中で最も高い結果となっている。サンプル数は限定的ではあるが、雇用形態によって投資成果に違いが生じている可能性が示唆された。

自営・フリーランスは利益率58.6%も結果は二極化

自営・フリーランス87名の損益状況では「利益が出ている」が58.6%と高い割合を示す一方で、「損失が出ている」も23.0%にのぼった。内訳を見ると「1億円以上の利益」を出している割合が2.3%存在するなど、利益と損失の双方が分散し結果が二極化する傾向が見られるという。

また、サンプル数は少ないものの、経営者・役員(n=5)および公務員(n=3)では損失が0.0%という結果が得られたとのことだ。