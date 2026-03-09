ホームセンターを展開するコメリは、家計を応援する価格施策「とく得値」を実施し、2026年3月1日から新たに711アイテムを値下げした。全国のコメリグループ約1,200店舗で展開している。

同社は、新潟県新潟市に本社を置き、「コメリパワー」や「コメリハード&グリーン」などの店舗を展開。日用品や食料品など生活必需品の値上げが続くなか、物価高による家計負担を軽減する取り組みとして「とく得値」を実施している。同施策では、独自の流通網と全国約1,200店舗のスケールメリットを活用し、期間限定で商品を値下げして販売する。

今回、2026年3月1日から新たにコメリのオリジナル商品を含む711アイテムを値下げした。なお、値下げ期間は商品により異なり、店舗によって取り扱いのない商品もあるとしている。

おすすめの値下げ商品一例

「シーザー」(100g)

厳選素材を使用したウェットタイプのドッグフード。価格は118円。

「アテーナライフ IH対応 蒸し料理も出来るマルチポット」(2.2L)

焼く、炒める、煮る、揚げる、沸かす、蒸すの調理が1台でできる蒸し器付きマルチポット。価格は2,480円。

「アース製薬 らくハピエアコン洗浄スプレー Nextplus 無香性」(420mL 2本パック)

スプレーするだけでエアコンのフィンの奥まで洗浄できるエアコン用洗浄スプレー。価格は980円。

「レースカーテン スクード 花粉キャッチ」(100×176cm 2枚組)

室内に持ち込まれた花粉をカーテンがキャッチする花粉対策カーテン。価格は1,980円。

その他の対象商品は特設サイトで確認できる。