ヨックモックは3月25日、「ドゥーブル シガール」(2,376円)を全国のヨックモック店舗・公式オンラインショップ・海外(香港・シンガポール・UAE)で発売する。

人気のシガール2種をひと缶に

同商品は、ロングセラーの「シガール」10本と、シガールにミルクチョコレートを詰めた「シガール オゥ ショコラ」8本を上品でやわらかな印象のオリジナルデザイン缶に詰め合わせた新商品。シガールの缶カラーであるブルーと、シガール オゥ ショコラの落ち着いた赤色、この2色が自然に溶け合うグラデーションは、夕暮れから夜へ移ろう空の「光」の情景を思わせ、静かで落ち着いた雰囲気を演出している。

シガールとシガール オゥ ショコラを1つの缶で楽しめる詰め合わせは、ありそうでなかった新しいラインナップ。どちらも長年愛されてきた定番クッキーだからこそ、"変わらないおいしさ"を気軽に贈ることができ、日常のちょっとしたギフトシーンにもおすすめだという。

発売を記念したコラボメニューも

発売を記念して、ヨックモック青山本店の「ブルー・ブリック・ラウンジ」では、「ドゥーブルベリーのソーダ」(1,320円)を、2026年4月15日～6月14日の期間限定で発売する。ドゥーブル シガールのパッケージデザインからインスピレーションを受けた、グラデーションが美しい2層のソーダ。クランベリーと柑橘のさわやかなソーダに、ブルーベリーとラズベリーの果肉が入っており、甘酸っぱくすっきりとした味わいが楽しめる。