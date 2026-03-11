ブールミッシュは、雑貨デザイナー・絵本作家の「Shinzi Katoh」とコラボレーションした限定ギフトを、公式オンラインショップや全国の百貨店等で発売した。

全体イメージ

限定ギフトは、「日常に寄り添う彩り」をテーマに、春の訪れをイメージした新色のパッケージを採用した。ホワイトデーや春の贈り物にもぴったりとのこと。

「トリュフケーキ＆ガトー・オ・マロン」(405円～810円)は、濃厚なショコラ生地にトリュフを丸ごと一粒閉じ込めたトリュフケーキと、3種のマロンを贅沢に使用したケーキのセット。

「ミニトリュフケーキ」(540円～1,080円)は、人気のトリュフケーキを可愛らしいミニサイズに仕上げた。定番のショコラに加え、春らしいベリー、レモン、ピスタチオフレーバーが楽しめる。

ミニトリュフケーキ

「彩りマカロン」(1,080円～2,160円)は、フランボワーズ、洋梨、カフェ、アプリコットバナナの4種のガナッシュをサンドした、見た目にも華やかなマカロン。

彩りマカロン

「ディアマンド」(648円～1,296円)は、沖縄県産の「本和香糖」を使用した、まろやかな甘さが特徴のクッキー。アーモンドとチョコアーモンドの2種類が入っている。

ディアマンド

「春の焼菓子(1,458円)は、ミニトリュフケーキやフィナンシェ、マドレーヌなど、人気の焼き菓子を限定のデザインBOXに詰め合わせた。

春の焼菓子BOX

「春の焼菓子ミニバッグ」(729円)は、厳選した3種の焼き菓子を、持ち運びにも便利なミニバッグに収めたカジュアルなギフト。