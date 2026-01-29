金は、古くから「価値が失われにくい資産」として知られ、経済の不安定な局面で注目されやすい存在です。

近年は、ニュースで金価格の話題を目にする機会も増え、「少し持っておいたほうがいいのでは？」と感じている方もいるかもしれません。

ただし、金への投資方法は一つではありません。金融商品として保有する方法もあれば、実物として持つ方法もあり、それぞれリスクや手間、税金の扱いも異なります。

そこで今回は、SBI証券の投資情報部の植田雄也さんに、金投資の代表的な4つの方法を比較しながら、「自分に合った金投資の考え方」を解説してもらいます。

＊ ＊ ＊

インフレや円安のニュースを見て『金投資っていいのかな？』と思ったことはありませんか？ しかし、いざ調べると『投資信託』『ETF』『地金・コイン』『純金積立』…種類が多くて迷いますよね。 今回は、投資初心者の方がどれを使って金投資をはじめればよいのか、4つの方法をやさしく比較します。

投資信託

金価格の値動きに連動することを目指して運用される商品。少額から購入でき、保管や管理の手間がかからない

金価格の値動きに連動することを目指して運用される商品。少額から購入でき、保管や管理の手間がかからない ETF

証券取引所に上場している金連動商品。株式と同じように、取引時間中に売買できる

証券取引所に上場している金連動商品。株式と同じように、取引時間中に売買できる 地金・コイン

金の延べ棒や金貨など、実物の金を保有する方法。現物資産としての安心感がある一方、保管や管理が必要

金の延べ棒や金貨など、実物の金を保有する方法。現物資産としての安心感がある一方、保管や管理が必要 純金積立

毎月一定額で金を積み立てて購入する仕組み。価格変動の影響を平準化しやすく、長期向き

金4つの投資方法の比較

上記は、金への4つの投資方法を並べたものです。

投資スタイルで選ぶなら？

「NISAを使って、まずは少額ではじめたい」→投資信託 or ETF

「安全資産として"実物の金"を持ちたい」→地金・コイン※1

「コツコツ積み立て、最終的に"実物の金"がほしい」→純金積立※2

となります。自分に合ったスタイルが明確に分かると、一気にはじめやすくなりますね。それでは、一つずつ解説していきます。

※1 1540など一定口数以上の保有で現物転換（要手数料等）できるETFもあります

※2 SBI証券：1kgから引出し可（別途手数料あり）2026年1月現在

① 投資信託

特徴：100円から気軽にはじめられる

メリット：分散投資・管理不要（プロが運用）・損益通算可能（特定口座などで投資する場合）

注意点：信託報酬（運用管理費用）がかかる

税金：NISAで非課税投資可能

② ETF

特徴：株と同じようにリアルタイム売買できる

メリット：市場価格での即時売買が可能、少額投資OK・損益通算可能（特定口座などで投資する場合）

注意点：売買手数料がかかる場合あり

税金：NISAで非課税投資可能

③ 地金・コイン

特徴："実物の金"を保有できる

メリット：無価値になりにくい、世界共通資産

注意点：売買手数料が高め・自宅保管には盗難リスク

税金：保有期間が5年超の場合なら長期譲渡所得となり、（利益−特別控除50万円）×1/2 に課税という優遇あり

④ 純金積立

特徴：毎月の積立で購入（ドルコスト平均法に向く）

メリット：現物引出し可、長期積立向き、価格変動を平準化

注意点：買付手数料1.65%（SBI証券の場合）、現物引出しは別途手数料

税金：保有期間が5年超の場合なら長期譲渡所得となり、（利益−特別控除50万円）×1/2 に課税という優遇あり

売却時の税金について

◎投資信託・ETF（特定口座などで投資する場合）

税率：20.315％→NISAを活用すれば非課税

◎地金・コインや純金積立

金・銀・プラチナ等の売却益は「譲渡所得」になります。そのため、確定申告が必要で、保有期間により課税方法が変わります。

・保有期間が5年以内の場合

→ 短期譲渡所得（利益−特別控除50万円）

・保有期間が5年超の場合

→ 長期譲渡所得（利益−特別控除50万円）× 1/2

算出方法

・短期譲渡所得＝売却価額－（取得価額＋譲渡費用）－特別控除50万円

・長期譲渡所得＝＜売却価額－（取得価額＋譲渡費用）－特別控除50万円＞×1/2

※詳しくは、最寄の税務署等へお問い合わせください

【注意】一見、わかりやすい金投資だけど……

金投資は"わかりやすく見えて、見落としやすい点"があります。

・為替影響

・売買スプレッド

・信託報酬（運用管理費用）

・売買手数料

・損益通算の可否

など

商品によってコストや注意点は違うので、「どれを選ぶかで実質的な利回りが変わる」点はチェックが必要です。

ここまで見てきたように、金投資は「どれが正解」というものではなく、目的や考え方によって適した方法が変わります。次に、全体をあらためて整理してみましょう。

まとめ

金投資は目的によって選び方が大きく変わります。

◎手軽さ・少額・非課税 → 投資信託・ETF（NISA対応）

◎実物を持つ安心感 → 地金・コイン

◎コツコツ積立＆将来現物 → 純金積立

まずは "自分が金に何を求めるのか"を基準にすると、どの方法が合うか自然と見えてくるかもしれません。