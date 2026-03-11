JR東日本は、地震による脱線リスクを低減する装置「地震対策左右動ダンパ」を新幹線車両に導入すると発表した。地震発生時、左右方向の揺れに対して車体の揺れを抑制し、高速走行時の脱線リスクを最大約5割低減。新幹線での導入は国内初とのこと。

左右動ダンパは、車体の左右方向の揺れを抑えて振動を和らげる装置。従来の左右動ダンパは乗り心地の向上を目的としてきたが、新たに開発した「地震対策左右動ダンパ」は、その機能に加え、地震時の脱線・逸脱リスク低減を図る目的がある。JR東日本は2004年の新潟県中越地震で発生した新幹線脱線事故の教訓を踏まえ、2008年から鉄道総合技術研究所の協力を得て、走行中の列車の脱線・逸脱リスクを低減する地震対策ダンパの開発を進めてきた。

地震で車体が大きく左右に揺らされると、従来の左右動ダンパでは振動を吸収しきれず、車輪が大きく持ち上がり、最終的に脱線につながるおそれがあった。

「地震対策左右動ダンパ」は従来より大きな力を吸収でき、車体の左右の揺れを抑えることにより、脱線や逸脱のリスクを低減できる。通常時は従来の左右動ダンパと同等に機能し、乗り心地向上にも効果を発揮するという。「ALFA-X」や既存車両での検証を経て開発が完了し、2027年秋から順次、E5系、E6系、E7系、E8系に導入する計画とした。

E5系・E6系・E8系は2031年度、E7系は2032年度までに導入予定。工事費は車両改造費用やメンテナンス設備整備費用など含めて約100億円としている。