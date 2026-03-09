3月14日は「ホワイトデー」。バレンタインデーのお返しを考えている人や、もしかしたら男性からの「逆バレンタイン(逆チョコ)」のお返しをセレクトしたい女性もいらっしゃるかもしれませんね。

2026年3月の新作5品まとめ(3月10日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで3月10日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年3月のスイーツ新商品まとめ

生チョコクリームがダブルで楽しめるコロネ、京都限定ブラックサンダーの抹茶味をイメージしたガトーショコラ、イタリア栗を楽しめるココアオムレット、バタームースの中にキャラメルフィリングを入れたバタームースサンド、マシュマロをのせたチョコタルトなど多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ダブル生チョコクリームコロネ」(145円)

価格 : 145円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

生チョコのクリームとホイップがダブルで楽しめるコロネ。ブリオッシュ生地のコロネに、生チョコクリームと生チョコホイップを入れました。

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

京都限定ブラックサンダーの抹茶味をイメージしたガトーショコラ。ガトーショコラ生地にココアクランブルをトッピングし、抹茶チョコソースをかけました。ブラックサンダーならではのザクザク食感と、抹茶の味わいが特徴です。

［数量限定］

「イタリア栗のオムレット」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

イタリア栗を楽しめるオムレット。イタリア栗を使用したマロンペーストとマロンクリームなどをココアオムレット生地で包みました。

「バタームースサンド」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

シフォン生地でバタームースとホイップクリームをサンドしたアイテム。バタームースの中には、キャラメルフィリングが入っています。

「チョコスモアタルト」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコタルトの上にふわもち食感のこんがり焼き目をつけたマシュマロをのせたチョコスモアタルトです。

［ファミリーマート限定］

まとめ

3月10日発売の新商品は、生チョコのクリームとホイップが楽しめる「ダブル生チョコクリームコロネ」、ブラックサンダーのザクザク食感と抹茶の味わいが特徴の「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」、イタリア栗のマロンペーストなど使用した「イタリア栗のオムレット」、シフォン生地でバタームースとホイップクリームをサンドした「バタームースサンド」、チョコタルトの上にマシュマロをのせた「チョコスモアタルト」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。