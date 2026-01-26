福山駅を利用する際に、早く到着してしまったり、予定変更で空き時間ができてしまったりすることもあるでしょう。そこで今回は、福山駅周辺の暇つぶしにおすすめのスポットを紹介します。定番の観光スポットからグルメを味わえるスポットまで、さまざまなスポットを紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

福山駅周辺の暇つぶしスポット【観光編】

まずは、福山の魅力を楽しめる観光スポットを紹介します。

福山城

駅を出てすぐ目の前にそびえる「福山城」は、福山市のシンボル的存在。2022年には築城400年を記念して天守の鉄板張りの復元が完了。内部は博物館になっており、城の歴史や備後地方の文化についても学べます。駅を出てすぐに歴史的建造物に触れられるのが魅力です。

【福山城】

福山市丸之内1-8

ふくやま美術館

福山城公園内に位置する「ふくやま美術館」は、国内外の近現代美術の作品を中心に展示している文化施設です。館内は落ち着いた雰囲気で、ゆったりと鑑賞ができます。定期的に企画展が開催されており、駅周辺で静かに過ごしたいときにもぴったりのスポットです。

【ふくやま美術館】

福山市西町2-4-3

広島県立歴史博物館(ふくやま草戸千軒ミュージアム)

中世の港町を再現した展示で知られる「広島県立歴史博物館」は、子どもから大人まで楽しめる博物館。国の重要文化財に指定されている「草戸千軒町遺跡の出土品」なども展示され、見応えも抜群。短時間でも印象に残る学びを得ることができます。

【広島県立歴史博物館(ふくやま草戸千軒ミュージアム)】

福山市西町2-4-1

福寿会館

昭和初期の洋式建築として知られる「福寿会館 」は、和洋折衷の美しい佇まいが唯一無二の魅力ある建築物です。かつて市の迎賓館として使用されたこともあり、格式高い雰囲気が漂います。建物や庭園を散策するだけでぜいたくな気分が味わえるスポットです。

【福寿会館】

福山市丸之内1丁目8-9

福山自動車時計博物館

少し足を伸ばせば、個性的な展示が楽しめる「福山自動車時計博物館」へもアクセス可能。クラシックカーやアンティークな時計が並ぶ館内は、どこかノスタルジックな空間が広がっています。見学はもちろん、展示品に触れたり乗ったりすることもできるので、ちょっとした非日常感を味わえますよ。

【福山自動車時計博物館】

福山市北吉津町3-1-22

福山駅周辺の暇つぶしスポット【ぶらぶら編】

次は、駅周辺をぶらぶらしながら立ち寄りたいスポットを紹介します。

さんすて福山(サンステーションテラス福山)

駅直結でアクセス抜群の「さんすて福山」は、ショッピングやお土産探しにぴったりのスポット。飲食店が充実しており、疲れたらすぐに休めるのも魅力です。ちょっとした空き時間から長時間の空き時間まで対応できます。

【さんすて福山(サンステーションテラス福山)】

福山市三之丸町30-1

アイネスフクヤマ

駅からすぐの場所にある複合商業施設「アイネスフクヤマ」の前の歩道には、巨大なウッドデッキがあります。買い物や食事を楽しんだあとに、のんびり座って休憩しながら福山の街の空気感を楽しむのもおすすめです。

【アイネスフクヤマ】

福山市東桜町1-1

iti SETOUCHI

福山発の街づくり拠点として話題の「iti SETOUCHI(イチセトウチ)」。個性的なショップやカフェ、シェアスペースが並ぶ空間は、ぶらぶらするだけでも刺激的。マーケット的な雰囲気が漂い、新しい福山のカルチャーに触れられる場所です。

【iti SETOUCHI】

福山市西町1-1-1 1F

福山市中心市街地商店街

商店街好きにはたまらないのが、福山市中心市街地商店街です。中心地ともいえる「とおり町ストリートガーデン」や「三之丸町」、地域活性化で新しい店が増えた「伏見町」、レトロな街並みが楽しい「大黒町」など、それぞれの通りに個性が光り、歩くだけでたくさんの発見があります。

【福山市中心市街地商店街】

福山市大黒町付近

ばら公園

ちょっと足を伸ばして散歩したいときには、「ばら公園」へ。バラは福山市の花でもあり、市内には複数のバラを楽しめるスポットがあります。なかでも「ばら公園」は、「ばらのまち福山」のシンボル的な公園であり、2024年4月に植栽デザインをリニューアル。約670種・約7,000本の多種多様なバラを楽しむことができます。

【ばら公園】

福山市花園町1-5

福山駅周辺の暇つぶしスポット【グルメ編】

次は、おいしいグルメを堪能できるスポットを紹介します。

小魚阿も珍 さんすて福山店

駅直結のさんすて福山内にある「小魚阿も珍」は、福山の食材を使った料理や福山名物を楽しめる和食店です。なかでもおすすめは、牛と豚の内臓肉を串に刺して甘辛く煮込んだ「関東煮」。黒に近い濃い焦茶色のツユが特徴の郷土料理で、福山のソウルフードとも称されています。

【小魚阿も珍さんすて福山店】

福山市三之丸30-1 さんすて福山内

尾道ラーメン 一丁

福山のお隣り、尾道発祥の尾道ラーメンを味わえます。しょうゆベースのスープに背脂が浮かぶ尾道ラーメンは、コクがありつつも後味すっきり。もちもちの中細麺と相性抜群で、地元の人からも愛されています。駅から徒歩3分ほどの立地でアクセスも良好です。

【尾道ラーメン 一丁】

福山市三之丸町3-7

広島焼 勝成

本場の味を手軽に楽しめる「広島焼 勝成」は、福山駅直結の「さんすて福山」内にあるお好み焼き店。そば入りの広島焼は、外はパリッと、中はふんわり。ボリュームたっぷりでお腹を満たしてくれます。カウンター席もあり、ひとりでも入りやすいのが魅力です。

【広島焼 勝成】

福山市三之丸30-1 さんすて福山内

コメダ珈琲店 福山駅前店

福山駅からすぐの場所にある商業施設「NEWCASPA」の中には、コーヒーや軽食を楽しめるコメダ珈琲があります。ちょっと一息つきたいときはもちろん、スイーツで旅の疲れを癒したいときにもぴったり。朝7時から23時まで営業しているのもうれしいポイントです。

【コメダ珈琲店 福山駅前店】

福山市三之丸町1-18 NEWCASPA 2階

福山駅周辺で暇つぶし時間を有意義に過ごそう!

福山駅の周辺には、ショッピングやグルメを楽しめるスポットから、歴史や文化に触れられるスポットまで多彩な楽しみ方ができるスポットが点在しています。思わぬ空き時間ができたときは、ぜひ利用して有意義な時間を過ごしてくださいね。